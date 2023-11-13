Шмигаль розповів, наскільки зростуть зарплати вчителів

У Кабміні анонсували підвищення зарплат вчителям в Україні. Наступного року виплати зростуть на 21%.

Середньомісячна розрахункова зарплата педагога вищої категорії має зрости на кілька тисяч, заявив очільник уряду Денис Шмигаль. І додав, що у 2024 році на освіту виділять 179 мільярдів гривень.

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Зарплати вчителів зростуть на 21%

Середньомісячна розрахункова зарплата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень, уточнив прем'єр.

Також він анонсував продовження реалізації інших освітніх програм. Так, на облаштування укриттів витратять 2,5 мільярда гривень, на реформу НУШ – 1,5 мільярда гривень, на модернізацію шкільних їдалень – 1,5 мільярда гривень, на нові шкільні автобуси – 1 мільярд гривень.

Також передбачили збільшення фінансування науки на 15%. Зокрема, акцентують на дослідженнях, що пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу.

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