Среднемесячная расчетная зарплата педагога высшей категории должна вырасти на несколько тысяч, заявил глава правительства Денис Шмигаль. И добавил, что в 2024 году на образование будет выделено 179 миллиардов гривен.
Смотрите также Учителям в 2024 году повысят зарплату
Зарплаты учителей возрастут на 21%
Среднемесячная расчетная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен, уточнил премьер.
Также он анонсировал продолжение реализации других образовательных программ. Так, на обустройство укрытий потратят 2,5 миллиарда гривен, на реформу НУШ – 1,5 миллиарда гривен, на модернизацию школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен, на новые школьные автобусы – 1 миллиард гривен.
Также предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. В частности, акцентируют внимание на исследованиях, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса.
К теме Какую зарплату получают учителя разных категорий и без стажа
Что известно о повышении зарплаты учителей
- В МОН недавно также сообщали о предстоящем повышении жалованья педагогам.
- Денежные средства уже заложили в Госбюджете-2024.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой ранее также анонсировал новый формат оплаты труда педагогов.
- Изменения должны вступить в силу в 2025 году.
- В частности, предполагается, что базовая часть зарплаты будет составлять около 80%, еще около 20% – надбавки.
- Будут действовать и другие прибавки: региональные доплаты и доплаты от директора школы.