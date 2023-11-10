Денежные средства на это выделят из образовательной субвенции. Когда и на сколько вырастет зарплата педагогов в следующем году, читайте дальше.
Важно Финансирование на образование в Госбюджете-2024 увеличили: на что направят миллиарды
Педагогам в 2024 году повысят зарплату
В Госбюджете на 2024 год в рамках расходов по образованию предусмотрели образовательную субвенцию на сумму 103,2 миллиарда гривен. Ее увеличили по сравнению с 2023 годом. В прошлом году было 87,5 миллиарда гривен.
Так, из этих денег планируют повысить зарплаты педагогам:
- на 10,4% – с 1 января;
- еще на 12,6% – с 1 апреля (по тарифной сетке).
Заметим, на 2024 год на образование заложили почти на 22% больше средств в принятом Госбюджете, чем в 2023 году – 171,2 миллиарда гривен.
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Учителям повысят зарплату в 2024 году
- Ранее в МОН анонсировали повышение зарплат педагогам.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой также рассказывал о новом формате оплаты труда учителей.
- Эти изменения планируют претворить в жизнь в 2025 году.
- В частности, в МОН задумали, что базовая часть зарплаты должна составлять около 80%, еще около 20% – надбавки.
- Также планируется ввести еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты от директора школы.