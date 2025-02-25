Не лише оклад: як і що формує зарплату вчителя в Україні

Середня зарплата вчителів в Україні – орієнтовно 13 тисяч гривень. Загалом суми оплати праці педагогів формуються по-різному.

Усе тому, що вони містять базові ставки за тарифними розрядами, обов'язкові доплати і надбавки. Від чого залежить розмір виплат педагогів у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE, які отримали відповідь на офіційний запит з Міністерства освіти і науки України.

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Як формується зарплата вчителя в Україні

Розміри посадових окладів педагогічних працівників у закладах освіти залежать від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі – ЄТС). Це затверджено наказом МОН від 26.09.2005 № 557 та постановою Кабінету міністрів вiд 30.08.2002 № 1298.

Додаток 6 до наказу містить тарифні розряди, відповідно до яких обчислюють посадові оклади вчителів. Ставки залежать від кваліфікаційної категорії. Наприклад, якщо педагог не має категорії, то його тарифний розряд – 10-11. Далі за збільшенням:

друга категорія – 12 тарифний розряд;

перша категорія – 13 тарифний розряд;

вища категорія – 14 тарифний розряд.

Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (вищу освіту), встановлюють 11 тарифний розряд. Присвоєння категорій та встановлення тарифного розряду здійснюють за результатами атестації,

– зауважили в МОН.

Плюс за постановою КМУ № 22 від 11 січня 2018 року № 22 всі педагогічні працівники, зокрема вчителі шкіл, мають право на підвищення посадових окладів на 10%. Таке збільшення формує новий оклад, від розміру якого обчислюють інші доплати й надбавки.



Відповідь МОН про оплату праці вчителів / Новини.LIVE

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Які надбавки мають вчителі в Україні

Окрім посадового окладу, існують обов'язкові доплати за окремі види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах освіти. Їх можна встановлювати на весь обсяг навчального навантаження або лише частину. До переліку таких надбавок входить:

доплата за вислугу років – здійснюється щомісяця у відсотках до ставки заробітної плати залежно від стажу педагогічної роботи (понад 3 роки – 10%, понад 10 років – 20% і понад 20 років – 30%);

доплата за престижність праці – встановлюється у граничному розмірі 30% окладу, але не менше ніж 5% (розмір визначає керівник закладу в межах фонду оплати праці).

Цікаво! Окремо вчителів можуть преміювати на підставі положення, затвердженого керівництвом школи. Порядок і розміри визначають відповідно до внеску педагога в загальні результати роботи.

Гарантіями держави є виплата щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання покладених обов'язків, а також допомога на оздоровлення в розмірі місячної ставки під час надання щорічної відпустки,

– додали у МОН.

Також у 2025 році відомство запровадило доплату за роботу в несприятливих умовах. Мовиться про регулярну виплату всім педагогічним працівникам шкіл державної і комунальної форм у розмірі 1 000 гривень (з 1 січня) та 2 000 гривень (з 1 вересня).