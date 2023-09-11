Надбавки скасують: у Кабміні повідомили, коли підвищать зарплату вчителям
Джерело:РБК-Україна
Кабмін планує реформувати формат оплати праці вчителів. При цьому скасувати більшість надбавок, які отримують педагоги.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що уже з вересня 2024 року мають підвищити базову ставку. Він вважає, що таке трансформування є необхідним.
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У Кабміні повідомили, коли підвищать зарплату вчителям
Федоров повідомив: 2024 року уряд планує запуск масштабного пілотного проєкту щодо нової зарплати вчителів. При цьому уточнив, що зараз існує 50 видів доплати, а механізм нарахування зарплати є складним. У результаті освітяни отримують мало.
Вчителі повинні стати рок-зірками. Вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні. А в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат,
– заявив міністр.
І уточнив, що 80% зарплати вчителів – це буде оклад, решта – кілька видів доплат. Але базова ставка буде високою.
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Лісовий анонсував зміну формату оплати праці освітянам
- Очільник МОН Оксен Лісовий вважає, що чинні зарплати освітян – це приниження. Тож МОН активно працює над питанням підвищення зарплат освітян.
- При цьому міністр наголосив, що підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- До того ж Лісовий анонсував новий формат оплати праці вчителям і директорам шкіл. Зміни мають набути чинності у 2025 році.
- Упродовж 2024 – 2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати праці у 500 школах.
- Лісовий наголосив: хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи.