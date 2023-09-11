Надбавки скасують: у Кабміні повідомили, коли підвищать зарплату вчителям

Кабмін планує реформувати формат оплати праці вчителів. При цьому скасувати більшість надбавок, які отримують педагоги.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що уже з вересня 2024 року мають підвищити базову ставку. Він вважає, що таке трансформування є необхідним.

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У Кабміні повідомили, коли підвищать зарплату вчителям

Федоров повідомив: 2024 року уряд планує запуск масштабного пілотного проєкту щодо нової зарплати вчителів. При цьому уточнив, що зараз існує 50 видів доплати, а механізм нарахування зарплати є складним. У результаті освітяни отримують мало.