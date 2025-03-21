У дитсадках бракує кілька тисяч вихователів: у МОН назвали основну причину

Загальна кількість ставок у системі дошкільної освіти України становить 101 тисячу для вихователів. Однак на сьогодні з-поміж них є 5,5 тисячі вакансій.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на LB.ua.

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Скільки вихователів і чому бракує у дитсадках

Посадовиця зазначила, що однією із причин такого дефіциту є низькі зарплати, які отримують вихователі. Тож молодь не обирає цю професію або не хоче йти працювати у дитсадки.

Через це, на жаль, нові не приходять. Дуже мало молоді обирає цю професію,

– заявила Коновалова.

Також вона акцентувала на загальному старінні кадрів у професії.

Три роки тому середній вік вихователя був 54 роки. Тому, думаю, зараз уже 54 плюс три,

– уточнила заступниця очільника МОН.

І додала, що у тих педагогів, які давно у цій професії, зарплати трохи вищі.

Цікаво! У МОН зазначали, що рік тому середня заробітна плата молодого вихователя без категорії та стажу роботи становила близько 9 тисяч гривень.

Що довше ти в професії, то хоч трохи вищі зарплати, бо є надбавки, приміром, за категорію, за вислугу років. Усього цього позбавлені молоді працівники. Тобто, з одного боку, система начебто налаштована, щоб зберігати людей в професії. І вона зберегла насправді, хоча й рівень оплати праці в секторі дуже низький,

– зазначила Коновалова.

Раніше ми інформували, що працівники дитсадків зможуть отримувати більшу зарплату.