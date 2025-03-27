Яку зарплату отримують нова ректорка і доценти Львівської політехніки

Нещодавно Національний університет "Львівська політехніка" отримав нового ректора. Виш вперше в його історії очолила жінка – 46-річна докторка технічних наук Наталія Шаховська.

Вона зізналася, яку зарплатню отримує в університеті. Про це ректорка сказала в ефірі ТРК "Перший західний", передають УНН.

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Скільки заробляє Наталія Шаховська у Політехніці

Професорка Шаховська заявила, що щомісяця отримує близько 50 тисяч гривень "на руки".

45 – 50 тисяч гривень на місяць,

– уточнила вона.

Торік вона заробила у Львівській політехніці близько 600 тисяч гривень. Це, до слова, удвічі менше, ніж заробляв ексректор вишу Юрій Бобало. За 2023 рік, до прикладу, він отримав за роботу виші 1,1 мільйона гривень.

Наталія Шаховська під час брифінгу також зізналася, що хотіла звільнитися з університету через низьку зарплату.

У мене були моменти, коли я планувала йти з Політехніки через зарплату, але спілкування зі студентами – це те, що надихає і тримає тут,

– розповіла Шаховська.

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Яку зарплату отримують доценти у виші

Ексректор Львівської політехніки Юрій Бобало також розповів, яку зарплату отримують доценти у виші.

Доцент заробляє 23 – 25 тисяч гривень в середньому,

– уточнив він.

Бобало додав, що це з урахуванням всіх доплат і надбавок. За його словами, це замало.