Як змінились реальні зарплати освітян за останні три роки: дані Нацбанку

Нацбанк підрахував, як змінилися зарплати українців у 2024 році у порівнянні з 2021 роком. У певних сферах відчулося фінансове зростання, однак воно не торкнулося освітян.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив дані щодо зарплат українців у 2024 році, пише 24 Канал.

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Які показники зарплат для освітян

За даними НБУ, реальна зарплата (номінальна зарплата скоригована на інфляцію) у 2024 році зросла на 14,4% (проти +3,7% у 2023, "мінус" 11,4% у 2022 році).

За словами Гетманцева, зростання реальних зарплат по економіці у 2024 році стимулювалось дефіцитом кадрів, а реальна зарплата у більшості галузей перевищила довоєнний рівень.

У порівнянні 3-го кварталу 2024 року до 3-го кварталу 2021 року, найбільше реальна зарплата зросла у сферах IT (+45,5%), торгівлі (+32,3%), операцій із нерухомим майном (+23,8%), фінансів (+22,6%), готелів і ресторанів (+21,4%). Майже не змінилась у сфері будівництва (+0,9%).

Зокрема, у 3-му кварталі 2024 року реальна зарплата у середньому по економіці була на 7,2% вищою за аналогічний квартал 2021 року.

Однак, за оцінками Національного банку України, за три роки реальна зарплата у сфері освіти скоротилася на 14,8%. Зменшення торкнулося і сфери мистецтва -10,1%.

На 2025 рік НБУ прогнозує суттєве сповільнення зростання реальних зарплат до + 3,8% під впливом більшої середньої інфляції (12,4% у 2025 проти 6,5% у 2024 році) і подальшої нормалізації ринку праці (зменшенню безробіття і структурних диспропорцій на ньому, але останні все ще залишатимуться на рівнях вищими за довоєнні показники),

– зазначив Гетманцев.

З такими показниками стає зрозумілим, чому "вчительська тисяча" нічого не змінила у фінансовій стабільності педагогів.