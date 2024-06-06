В Україні почали тестувати застосунок "Мрія": які функції уже доступні для вчителів і учнів

У Мінцифри розповіли про перебіг тестування Мрії. Цей застосунок вже працює в 40 школах України.

Впровадження Мрії анонсував Володимир Зеленський торік у вересні. Він назвав новий застосунок схожим на Дію, а користуватися розробкою можуть навіть ті школярі, які перебувають за кордоном.

До теми Освітньому диву бути: які можливості подарує учням застосунок Мрія

Що відомо про бета-тестування Мрії

Уже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer,

– ідеться в дописі міністерства.

У відомстві говорять, що Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. Але спершу її зручність мають оцінити педагоги. Розробники запевняють: учителі матимуть менше часу на рутину, натомість більше – на розвиток дітей.

Під час тестування педагоги випробують у Мрії:

журнали;

план дня;

бібліотеку контенту;

чати з батьками та учнями.

Все буде в одному застосунку. Для батьків і дітей Мрія також матиме свої переваги.

Батьки з Мрією знатимуть, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Так глибше зрозуміють, як допомогти дітям реалізуватися в майбутньому. Для дітей у Мрії буде акцент на особистому розвитку – бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати. Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей – уроки й досягнення,

– обіцяють у Мінцифри.

У міністерстві сподіваться, що створять настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження Мрії. Успішне впроваждення та використання застосунку там назвали майбутнім доказом того, "що ми здатні на зміни".