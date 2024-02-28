Заступник Лісового назвав регіони, у яких усі заклади освіти мають працювати офлайн

Усі навчальні заклади, які розташовані на захід від Києва, повинні працювати лише офлайн. Такий формат має запрацювати до вересня 2024 року.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. І уточнив, що в окремих закладах освіти доведеться здобувати освіту у межах двох змін або ввечері. Однак на сьогодні для Кабміну та МОН очне навчання – величезний пріоритет.

Дивіться також Скільки школярів в Україні вчиться онлайн, і як оцінюють таку освіту батьки

Де в Україні учні та студенти вчитимуться лише офлайн

Винницький заявив, що треба прагнути, аби школярі та студенти у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві вчилися очно. Однак поки це мрія.

Усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади мають до вересня місяця вийти в офлайн. Однозначно всі. Це означатиме в багатьох випадках, що ми маємо переходити на дві зміни, ми маємо вчитися по вечорах, ми маємо дуже багато речей змінювати,

– наголосив заступник Лісового.

І додав, що формувати життєвий світогляд студентів під час онлайн-навчання складно. При цьому треба виховувати Людей з великої літери. А цьому, власне, сприяє освіта.

Винницький вважає, що вища освіта готує студента до життя, не лише дає професійні знання. Також дуже важливо, аби вища освіта формувала світогляд людини.

Людина з формованим світоглядом додає до загальної освіченості нашої країни. Одна з причин, чому ми відстояли нашу державу за останні два роки, тому що надзвичайно високо освічене населення,

– резюмував заступник очільника МОН.