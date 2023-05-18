Опануйте затребувану професію з нуля: Мінцифри запустило платформу "ДіяОсвіта"

18 травня 2023, 11:41
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Джерело:

Мінцифри

Відтепер українці зможуть легше освоїти нову професію з нуля. Так, Мінцифри запустило платформу Дія.Освіта.

У міністерстві наголошують: після 24 лютого 2022 року мільйони українців втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Так, проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта.

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Мінцифри запустило платформу "Дія Освіта"

На цій платформі можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію. 

Дія.Освіта – це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. А обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок,
– кажуть у Мінцифри. 

На платформі ви можете пройти повний цикл здобуття професії. Для цього варто: 

  • зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;
  • отримати рекомендації та обрати професію;
  • подивитися освітній серіал;
  • пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
  • отримати сертифікат;
  • знайти вакансію у своєму регіоні. 

Дослідити платформу можна за посиланням.

Дивіться також Чи може школа заборонити учням мати мобільні телефони

Чи може школа заборонити учням мати мобільні телефони

  • Школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони, вважає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
  • Мобільний телефон, з одного боку, в освітніх цілях урізноманітнити уроки. Також є важливим, якщо дитині треба зателефонувати батькам у разі необхідності.
  • З іншого боку, телефони відволікають учнів від навчання, сприяють академічній недоброчесності, неправомірній фото- чи відеозйомці.
  • В Україні законодавство не забороняє використання мобільних телефонів у школах, тому навчальний заклад школа не має права забороняти учням мати мобільні.
  • Все ж якщо телефон заважає учневі здобувати освіту чи відволікає інших дітей, вчитель має право вимагати, щоб учень відклав телефон.
Автор: Марія Волошин