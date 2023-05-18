Опануйте затребувану професію з нуля: Мінцифри запустило платформу "ДіяОсвіта"
Джерело:Мінцифри
Відтепер українці зможуть легше освоїти нову професію з нуля. Так, Мінцифри запустило платформу Дія.Освіта.
У міністерстві наголошують: після 24 лютого 2022 року мільйони українців втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Так, проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта.
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Мінцифри запустило платформу "Дія Освіта"
На цій платформі можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію.
Дія.Освіта – це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. А обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок,
– кажуть у Мінцифри.
На платформі ви можете пройти повний цикл здобуття професії. Для цього варто:
- зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;
- отримати рекомендації та обрати професію;
- подивитися освітній серіал;
- пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
- отримати сертифікат;
- знайти вакансію у своєму регіоні.
Дослідити платформу можна за посиланням.
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Чи може школа заборонити учням мати мобільні телефони
- Школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони, вважає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
- Мобільний телефон, з одного боку, в освітніх цілях урізноманітнити уроки. Також є важливим, якщо дитині треба зателефонувати батькам у разі необхідності.
- З іншого боку, телефони відволікають учнів від навчання, сприяють академічній недоброчесності, неправомірній фото- чи відеозйомці.
- В Україні законодавство не забороняє використання мобільних телефонів у школах, тому навчальний заклад школа не має права забороняти учням мати мобільні.
- Все ж якщо телефон заважає учневі здобувати освіту чи відволікає інших дітей, вчитель має право вимагати, щоб учень відклав телефон.