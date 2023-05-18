Опануйте затребувану професію з нуля: Мінцифри запустило платформу "ДіяОсвіта"

Відтепер українці зможуть легше освоїти нову професію з нуля. Так, Мінцифри запустило платформу Дія.Освіта.

У міністерстві наголошують: після 24 лютого 2022 року мільйони українців втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Так, проєкт Дія.Цифрова освіта масштабується у платформу Дія.Освіта.

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Мінцифри запустило платформу "Дія Освіта"

На цій платформі можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію.

Дія.Освіта – це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. А обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок,

– кажуть у Мінцифри.

На платформі ви можете пройти повний цикл здобуття професії. Для цього варто:

зареєструватися та пройти профорієнтаційний тест;

отримати рекомендації та обрати професію;

подивитися освітній серіал;

пройти симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;

отримати сертифікат;

знайти вакансію у своєму регіоні.

Дослідити платформу можна за посиланням.

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