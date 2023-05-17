Так вважає освітній омбудсмен Сергій Горбачов. При цьому він додав, що питання використання мобільних у школах Європи також актуальне.

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Чи може школа забороняти учням мати мобільні

Горбачов вважає, що мобільний телефон, з одного боку, в освітніх цілях урізноманітнити уроки. Також є важливим, якщо дитині треба зателефонувати батькам у разі необхідності. З іншого боку, телефони відволікають учнів від навчання, сприяють академічній недоброчесності, неправомірній фото- чи відеозйомці.

В Україні законодавство не забороняє використання мобільних телефонів у школах, тому навчальний заклад школа не має права забороняти учням мати мобільні.

Все ж якщо телефон заважає учневі здобувати освіту чи відволікає інших дітей, вчитель має право вимагати, щоб учень відклав телефон.

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