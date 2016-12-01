Вони не реальні: в УЦОЯО попередили про маніпуляції щодо оприлюднених "завдань НМТ" у мережі

У соцмережах поширили маніпулятивну інформацію щодо змісту завдань національного мультитесту з історії України. У ній вказали, що Програма ЗНО з цього предмета, вдповідно до якої розробляють завдання НМТ, побудована на малозначущих для вступників подіях і постатях.

А це нібито зумовлює оцінювання пам'яті вступників, а не їхнє історичне мислення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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У мережі поширили маніпулятивну інформацію про завдання НМТ

Коментатори наводять різні приклади таких історичних діячів і подій, ілюструють свої твердження неякісними тестовими завданнями, що їх буцімто пропонують вступникам.

В УЦОЯО наголошують: Програму оцінювання розробляли фахівці на основі навчальної програми з історії України для шкіл. У ній немає згадок про більшість тих діячів, про яких іронічно пишуть коментатори.

Неправдивою є також інформація про те, Програма тестування передбачає знання деталей десяти російсько-турецьких війн. Зокрема через те, що їх стільки не було.

Чимало подій чи діячів, що фігурують у дописах у соціальних мережах як "надлишкові для вивчення", мали неабияке значення для становлення Української держави. Применшення їх історичного значення свідчить лише про недостатню історичну грамотність окремих дописувачів,

– наголошують в УЦОЯО.

І додали, що іноді для ілюстрації своїх тверджень коментатори використовують оприлюднені недоброчесними учасниками цьогорічного тестування завдання. Однак в УЦОЯО зазначають, що учасники НМТ здають своїй чернетки на виході з аудиторії.

Більшість опублікованих матеріалів є перегуками і здогадками, а не завданнями. Частими у таких ілюстраціях є некоректно сформульовані умови та варіанти відповідей, недоречно підібрані джерела, упущені важливі деталі, які ускладнюють або унеможливлюють обрання правильної відповіді,

– наголошують у Центрі.

Наприклад, у наведеному завданні "автор" в умові проігнорував указаний в оригіналі період – ХІХ століття, спотворив як події, так і твердження, що відображають реакцію на них.

А ось оригінал завдання, із яким працювали учасники тестування.

Відмінності між оригіналом і переказом очевидні, зазначають в УЦОЯО.

При цьому у Центрі додали: кожне завдання також аналізують два незалежних експерти. Вони визначають його відповідність програмі, його коректність, відсутність помилок. Потім добірки з таких завдань пропонують певній вибірці учнів або студентів.

Укладаючи добірки тестів з історії України, фахівці УЦОЯО обов'язково включають завдання, які перевіряють уміння вступників орієнтуватися в історичному часі (хронологічна компетентність) та просторі (просторова компетентність) тощо.

Ми також розповіжали, чи можна використовувати і комбінувати результати НМТ попередніх років для вступу.