Чи містять НМТ завдання, яких не було в шкільній програмі: відповідь очільниці УЦОЯО

Закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Не обійшлося без скарг з боку учасників.

Зокрема, на завдання. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи були на іспиті такі, які не передбачені у шкільній програмі.

Дивіться також 800 балів із НМТ: львівський випускник склав усі предмети на максимум

Чи містить НМТ завдання, яких не було в шкільній програмі

Вакуленко розповіла, що цьогорічний НМТ не містить завдань, яких не було в шкільній програмі.

І це дуже просто перевірити. Наприклад, взяти дві аналогічні добірки, які ми оприлюднюємо, перевірити кожний пункт, кожне завдання. Всі завдання відповідають програмам ЗНО,

– зазначає вона.

І додає, що ці програми ЗНО розробили ще у 2018 – 2019 роках, і вони відповідають програмам навчання.

Водночас я усвідомлюю, що якихось тем учні могли у цих умовах не вчити у школі через те, що, наприклад, довго перебували в укриттях, тому їх пропустили. Але коли ми говоримо про вступ до вишу, то маємо розуміти, що такі теми треба надолужити самостійно,

– каже очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи були на НМТ питання з підступом

Вакуленко каже, що на НМТ немає питань з підступом. Питання програмові.

Загалом я розумію, що будь-яке питання, на яке складно знайти одразу відповідь, має вигляд питання із підступом,

– зазначає вона.

Дивіться також "Є учасники, яким анулювали результати": очільниця УЦОЯО розповіла про списування на НМТ

Що відомо про НМТ у 2026 році?