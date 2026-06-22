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Освіта Освіта в Україні Чи містять НМТ завдання, яких не було в шкільній програмі: відповідь очільниці УЦОЯО
22 червня, 10:06
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Чи містять НМТ завдання, яких не було в шкільній програмі: відповідь очільниці УЦОЯО

Марія Волошин

Закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту у 2026 році. Не обійшлося без скарг з боку учасників.

Зокрема, на завдання. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи були на іспиті такі, які не передбачені у шкільній програмі.

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Чи містить НМТ завдання, яких не було в шкільній програмі 

Вакуленко розповіла, що цьогорічний НМТ не містить завдань, яких не було в шкільній програмі. 

І це дуже просто перевірити. Наприклад, взяти дві аналогічні добірки, які ми оприлюднюємо, перевірити кожний пункт, кожне завдання. Всі завдання відповідають програмам ЗНО, 
– зазначає вона.

І додає, що ці програми ЗНО розробили ще у 2018 – 2019 роках, і вони відповідають програмам навчання. 

Водночас я усвідомлюю, що якихось тем учні могли у цих умовах не вчити у школі через те, що, наприклад, довго перебували в укриттях, тому їх пропустили. Але коли ми говоримо про вступ до вишу, то маємо розуміти, що такі теми треба надолужити самостійно, 
– каже очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи були на НМТ питання з підступом 

Вакуленко каже, що на НМТ немає питань з підступом. Питання програмові. 

Загалом я розумію, що будь-яке питання, на яке складно знайти одразу відповідь, має вигляд питання із підступом, 
– зазначає вона.

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Що відомо про НМТ у 2026 році?

  • Цьогоріч НМТ відбувається протягом одного дня.
  • Основна сесія стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня.
  • Додаткова триватиме протягом 17 – 24 липня.
  • Учасники тестування проходять перевірку знань з 4 предметів. Три є обов'язковими і один – на вибір.

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