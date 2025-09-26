Не все те росіянізм, що здається. Однак, якщо це технічний термін, то він ще міг залишитися без перекладу,

Чи перекладається слово "зазор", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Що таке "зазор"?

Слово "зазор" – це технічний термін, який знають механіки, столяри, будівельники. Він означає щілину чи простір між двома прилеглими предметами або деталями механізмів, коли вони приладнані не "заподліцо", тобто упричерть.

Між цапфою і підшипником створюється клиноподібний зазор, у який при обертанні цапфи нагнітається мастильна рідина. (з навчальної літератури).

До речі, слова "підшипник" немає в українській літературі, цей технічний термін уже замінено на український.

"Вікіпедія" вказує, що це слово російського походження, і було введене в наукову термінологію.

Найчастіше це слово вживається як професійна лексика. В побутовому використанні звичніше слово – щілина. Хоч слово багатозначне, однак як технічний термін не зовсім підходить.

Однак, це не означає, що не існує інших синонімів, зокрема і іншомовного походження, які можна теж часто почути:

кліренс – англійське,

– англійське, люфт – німецьке,

– німецьке, люф – польське.

Є і українські слова, вони просто не такі звичні:

просвіт,

прозір

Що таке просвіт?

Визначення, яке наводять словники: проміжок, який утворюється між близько розташованими предметами; отвір у чому-небудь, щілина між чимсь, крізь яку щось проникає, проглядається. Слово багатозначне.

Саме "просвіт" найбільш наближене за значенням до "зазору" та зустрічається у літературі:

Перетин підземними тепловими мережами трамвайних колій слід виконувати на відстані від стрілок та хрестовин не менш як три метри на просвіт. (з науково-технічної літератури).

Щось синє майнуло в просвіті між будинками, наче синя блискуча сталь. (Олесь Донченко)

Хоч українська технічна термінологія ще в процесі розробки, втім, це аж ніяк не означає, що нам бракує своїх слів. Говоріть українською!