Не все то русинизм, что кажется. Однако, если это технический термин, то он еще мог остаться без перевода,

Переводится ли слово "зазор", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Что такое "зазор"?

Слово "зазор" – это технический термин, который знают механики, столяры, строители. Он означает щель или пространство между двумя прилегающими предметами или деталями механизмов, когда они приспособлены не "заподлицо", то есть впритык.

Между цапфой и подшипником создается клиновидный зазор, в который при вращении цапфы нагнетается смазочная жидкость. (из учебной литературы).

Кстати, слова "подшипник" нет в украинской литературе, этот технический термин уже заменен на украинский.

"Википедия" указывает, что это слово русского происхождения, и было введено в научную терминологию.

Чаще всего это слово употребляется как профессиональная лексика. В бытовом использовании привычнее слово – щель. Хотя слово многозначное, однако как технический термин не совсем подходит.

Однако, это не означает, что не существует других синонимов, в том числе и иноязычного происхождения, которые можно тоже часто услышать:

клиренс – английское,

– английское, люфт – немецкое,

– немецкое, люф – польское.

Есть и украинские слова, они просто не такие привычные:

просвіт,

прозір

Что такое просвет?

Определение, из словарей: промежуток, который образуется между близко расположенными предметами; отверстие в чем-либо, щель между чем-то, сквозь которую что-то проникает, просматривается. Слово многозначное.

Именно "просвіт" наиболее приближенное по значению к "зазору" и встречается в литературе:

Перетин підземними тепловими мережами трамвайних колій слід виконувати на відстані від стрілок та хрестовин не менш як три метри на просвіт. (з науково-технічної літератури).

Щось синє майнуло в просвіті між будинками, наче синя блискуча сталь. (Олесь Донченко)

Хотя украинская техническая терминология еще в процессе разработки, впрочем, это отнюдь не означает, что нам не хватает своих слов. Говорите на украинском!