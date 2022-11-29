Пушкін і Лермонтов "допомагають" ЗСУ: що українці роблять з російськомовною літературою

До того ж позбуваються наші земляки не лише російських книг, а й тих, що перекладені мовою ворога. При цьому російськомовну літературу радять не просто викидати на смітник.

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Так, у Києві, Львові та інших містах України активісти та працівники книгарень організували збори російських книг, аби здати їх на макулатуру. А вторговані гроші відповідно переказують на потреби ЗСУ.

Українці при цьому наголошують, що "Росія – це ворог, як і все, що пов'язано з нею. Зокрема мова".

В одній з київських книгарень, яка організувала збір російської літератури, просять не викидати ворожі книги на смітник. Натомість радять приносити ворожу літературу до них. Її віддадуть на макулатуру, а кошти віддадуть на закупівлю амуніції для ЗСУ.

Також фахівчині книгарні уточнюють, що більшість книг, які до них приносять, це твори – Лермонтова, Достоєвського, Пушкіна. За 1 кілограм макулатури отримують 4 гривні.

В окремих книгарнях Києва вилучили російськомовні книги з продажу.

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