Пушкін і Лермонтов "допомагають" ЗСУ: що українці роблять з російськомовною літературою
Джерело:ВВС
Після повномасштабного вторгнення Росії українці почали позбуватися літератури ворога. Згодом цей рух став масовим.
До того ж позбуваються наші земляки не лише російських книг, а й тих, що перекладені мовою ворога. При цьому російськомовну літературу радять не просто викидати на смітник.
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Як російська література допомагає ЗСУ
Так, у Києві, Львові та інших містах України активісти та працівники книгарень організували збори російських книг, аби здати їх на макулатуру. А вторговані гроші відповідно переказують на потреби ЗСУ.
Українці при цьому наголошують, що "Росія – це ворог, як і все, що пов'язано з нею. Зокрема мова".
В одній з київських книгарень, яка організувала збір російської літератури, просять не викидати ворожі книги на смітник. Натомість радять приносити ворожу літературу до них. Її віддадуть на макулатуру, а кошти віддадуть на закупівлю амуніції для ЗСУ.
Також фахівчині книгарні уточнюють, що більшість книг, які до них приносять, це твори – Лермонтова, Достоєвського, Пушкіна. За 1 кілограм макулатури отримують 4 гривні.Що цікаво! В окремих книгарнях Києва вилучили російськомовні книги з продажу.
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Де в Україні ще вивчають російську мову та літературу
- У деяких школах Одеської та Кіровоградської областей діти досі вчать російську. Цю інформацію підтвердили обласні департаменти освіти.
- Так, у навчальному закладі Онуфріївської селищної ради Кіровоградській області 111 дітей вивчають російську мову.
- На Одещині російську мову та літературу ще вивчає 10 учнів в Одеському приватному навчально-виховному комплексі "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів "Гармонія – ХХІ століття".
- Факультативно мову та літературу ворога також вчать у 3 комунальних та 8 приватних школах Одеси.
- У департаменті освіти Одеської області при цьому посилаються на право індивідуального вибору.