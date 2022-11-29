Пушкин и Лермонтов "помогают" ВСУ: что украинцы делают с русскоязычной литературой
Источник:ВВС
После полномасштабного вторжения России украинцы начали избавляться от литературы врага. Впоследствии это движение стало массовым.
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Как русская литература помогает ВСУ
Так, в Киеве, Львове и других городах Украины активисты и работники книжных магазинов организовали собрание российских книг, чтобы сдать их на макулатуру. А вырученные деньги соответственно переводят на нужды ВСУ.
Украинцы при этом подчеркивают, что "Россия – это враг, как и все, что связано с ней. В частности, язык".
В одном из киевских книжных магазинов, который организовал сбор русской литературы, просят не выбрасывать вражеские книги на свалку. Вместо этого советуют приносить враждебную литературу к ним. Ее отдадут на макулатуру, а деньги отдадут на закупку амуниции для ВСУ.
Также специалисты книжного магазина уточняют, что большинство книг, которые к ним приносят, это произведения Лермонтова, Достоевского, Пушкина. За 1 килограм макулатуры получают 4 гривны.
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Где в Украине еще изучают русский язык и литературу
- В некоторых школах Одесской и Кировоградской областей дети до сих пор учат русский. Эту информацию подтвердили областные департаменты образования.
- Так, в учебном заведении Онуфриевского поссовета Кировоградской области 111 детей изучают русский язык.
- В Одесской области русский язык и литературу еще изучает 10 учеников в Одесском частном учебно-воспитательном комплексе "Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I – III ступеней "Гармония – ХХІ век".
- Факультативно, язык и литературу врага также учат в 3 коммунальных и 8 частных школах Одессы.
- В департаменте образования Одесской области при этом ссылаются на право индивидуального выбора.