Невдовзі у вишах нашої держави розпочнеться набір на нульовий курс. До ініціативи долучилась майже сотня університетів.

Частина українців при цьому може отримати від держави гранти на це навчання та гроші на гуртожиток. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти Микола Трофименко.

Скільки вишів долучились до ініціативи?

Трофименко каже, що "Зимовий вступ" – це підготовче навчання перед вступом на перший курс. Тобто це так званий нульовий курс. Програму запровадили, аби допомогти майбутнім студентам надолужити освітні втрати у школі та підготуватися до НМТ.

У відкритому переліку учасників програми на 2026 рік нині 94 заклади,

– уточнив посадовець.

Коли набір і скільки триватиме підготовка?

Заступник очільника МОН також зауважив, що початок нового набору на "Зимовий вступ" кожен університет оголошує окремо.

Ми запропонували провести щонайменше дві хвилі й розпочати першу з 1 грудня 2026 року,

– акцентував посадовець.

Підготовка може тривати від трьох до шести місяців.

Як подають заяви та з чого складається програма?

Заяву на "Зимовий вступ" майбутні слухачі мають подавати безпосередньо до обраного університету. На офіційному сайті ЗВО потрібно перевірити:

строки;

формат занять;

умови державної підтримки.

Слухачі вивчатимуть обов'язкові предмети та обиратимуть ще один предмет. Наприклад, майбутньому інженеру буде потрібна фізика,

– каже Трофименко.

Він додав, що після нульового курсу "вступник бере участь у вступній кампанії за правилами відповідного року".

Скільки заяв подали на пілотний "Зимовий вступ"?

Трофименко нагадав, що перший пілотний цикл зимового вступу був у 2026 році. Тоді на програму учасники подали понад дві тисячі заяв. Підготовку завершили, зокрема, 154 людини з тимчасово окупованих територій.

Він додав також, що "через тяжкі погодні умови багато графіків навчання зсунулись на пізніше". Тому зараз вишам радять розпочинати її раніше. Зокрема варто врахувати перебої зі світлом. А вишам до того ж радять завчасно пояснювати умови програми.

Хто може отримати гроші на навчання та гуртожиток?

Частина слухачів денної форми може отримати грант – до 3 000 гривень за місяць. Також доступна компенсація проживання в гуртожитку – до 800 гривень на місяць і щомісячна допомога – у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Право на таку підтримку мають жителі окупованих і прифронтових територій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії,

– уточнив Трофименко.

Крім того, ця допомога передбачена для звільнених із полону та з військової служби. А чинним військовослужбовцям "потрібні можливість навчатися і згода командування".

Грант на цю підготовку надають одноразово. Підстави та документи перевіряє виш.