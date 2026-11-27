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Частина українців при цьому може отримати від держави гранти на це навчання та гроші на гуртожиток. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра освіти Микола Трофименко.

Скільки вишів долучились до ініціативи?

Трофименко каже, що "Зимовий вступ" – це підготовче навчання перед вступом на перший курс. Тобто це так званий нульовий курс. Програму запровадили, аби допомогти майбутнім студентам надолужити освітні втрати у школі та підготуватися до НМТ.

У відкритому переліку учасників програми на 2026 рік нині 94 заклади– уточнив посадовець.

Коли набір і скільки триватиме підготовка?

Заступник очільника МОН також зауважив, що початок нового набору на "Зимовий вступ" кожен університет оголошує окремо.

Ми запропонували провести щонайменше дві хвилі й розпочати першу з 1 грудня 2026 року– акцентував посадовець.

Підготовка може тривати від трьох до шести місяців.

Як подають заяви та з чого складається програма?

Заяву на "Зимовий вступ" майбутні слухачі мають подавати безпосередньо до обраного університету. На його офіційному сайті ЗВО потрібно перевірити:

строки;

формат занять;

умови державної підтримки.

Слухачі вивчатимуть обов'язкові предмети та обирають ще один предмет. Наприклад, майбутньому інженеру буде потрібна фізика– каже Трофименко.

Він додав, що після нульового курсу "вступник бере участь у вступній кампанії за правилами відповідного року".

Скільки заяв подали на пілотний "Зимовий вступ"?

Трофименко нагадав, що перший пілотний цикл зимового вступу був у 2026 році. Тоді на програму учасники подали понад дві тисячі заяв. Підготовку завершили, зокрема, 154 людини з тимчасово окупованих територій.

Він додав також, що "через тяжкі погодні умови багато графіків навчання зсунулись на пізніше". Тому зараз вишам радять розпочинати її раніше. Зокрема варто врахувати перебої зі світлом. А вишам до того ж радять завчасно пояснювати умови програми.

Хто може отримати гроші на навчання та гуртожиток?

Частина слухачів денної форми може отримати грант – до 3 000 гривень за місяць. Також доступна компенсація проживання в гуртожитку – до 800 гривень на місяць і щомісячна допомога – у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Право на таку підтримку мають жителі окупованих і прифронтових територій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії– уточнив Трофименко.

Крім того, ця допомога передбачена для звільнених із полону та з військової служби. А чинним військовослужбовцям "потрібні можливість навчатися і згода командування".

Грант на цю підготовку надають одноразово. Підстави та документи перевіряє виш.