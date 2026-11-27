Зимняя приемная кампания / Фото Марии Волошин, 24 Канал
Вскоре в вузах нашей страны начнется набор на нулевой курс. К этой инициативе присоединилось почти сто университетов.
Часть украинцев при этом может получить от государства гранты на обучение и деньги на проживание в общежитии. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко.
Сколько вузов присоединились к инициативе?
Трофименко говорит, что "Зимнее поступление" – это подготовительное обучение перед поступлением на первый курс. То есть это так называемый нулевой курс. Программу ввели, чтобы помочь будущим студентам восполнить пробелы в школьном образовании и подготовиться к НМТ.
В открытом списке участников программы на 2026 год сейчас 94 учебных заведения
Когда начнется набор и как долго продлится подготовка?
Заместитель главы МОН также отметил, что о начале нового набора на "Зимний вступительный курс" каждый университет объявляет отдельно.
Мы предложили провести как минимум две волны и начать первую с 1 декабря 2026 года
Подготовка может длиться от трех до шести месяцев.
Как подавать заявления и из чего состоит программа?
Заявление на "Зимнее поступление" будущие слушатели должны подавать непосредственно в выбранный университет. На официальном сайте вуза необходимо проверить:
сроки;
формат занятий;
условия государственной поддержки.
Слушатели будут изучать обязательные предметы и выбирают еще один предмет. Например, будущему инженеру понадобится физика
Он добавил, что после нулевого курса "абитуриент участвует в приемной кампании по правилам соответствующего года".
Сколько заявлений подали на пилотный "Зимний прием"?
Трофименко напомнил, что первый пилотный цикл зимнего поступления состоялся в 2026 году. Тогда на программу участники подали более двух тысяч заявлений. Подготовку завершили, в частности, 154 человека с временно оккупированных территорий.
Он также добавил, что "из-за сложных погодных условий многие графики обучения сдвинулись на более поздний срок". Поэтому сейчас вузам рекомендуют начинать набор раньше. В частности, следует учитывать перебои с электроснабжением. Кроме того, вузам рекомендуют заранее разъяснять условия программы.
Кто может получить деньги на обучение и общежитие?
Часть студентов дневной формы обучения может получить грант – до 3 000 гривен в месяц. Также доступна компенсация проживания в общежитии – до 800 гривен в месяц и ежемесячное пособие – в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Право на такую поддержку имеют жители оккупированных и прифронтовых территорий, которые не смогли принять участие в приемной кампании
Кроме того, эта помощь предусмотрена для освобожденных из плена и с военной службы. А действующим военнослужащим "необходимы возможность учиться и согласие командования".
Грант на эту подготовку предоставляется единовременно. Основания и документы проверяет вуз.
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