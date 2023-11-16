Коли будуть зимові канікули у школах Києва
16 листопада 2023, 16:51Читать новость на русском
Зимові канікули у школах української столиці триватимуть два тижні. Діти підуть на відпочинок у кінці грудня.
Стартують зимові канікули у школах Києва 23 грудня 2023 року. Коли учні повернуться на навчання, читайте далі.
Дивіться також Коли будуть зимові канікули у школах Львова
Коли зимові канікули у школах Києва 2023 – 2024
Зимові канікули у школах Києва закінчаться 7 січня 2024 року.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Читайте Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024
Коли будуть зимові канікули у школах України 2023 – 2024
- Школи в Україні на сьогодні можуть самостійно складати графіки канікул учнів.
- Цього року школярі взимку відпочиватимуть здебільшого протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.
- Зимові канікули триватимуть переважно два тижні. В окремих регіонах – до місяця.