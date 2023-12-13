Не всі відпочиватимуть одночасно: коли будуть зимові канікули у школах Хмельницького

У більшості шкіл Хмельницького зимові канікули стартують одночасно, На Різдво діти вже відпочиватимуть.

В.о. директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська зазначила, що у 50 з 52 шкіл міста зимові канікули розпочинаються 25 грудня. Учні двох шкіл підуть на канікули раніше.

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Коли будуть зимові канікули 2023 – 2024 у школах Хмельницького

Учні цих двох шкіл підуть на зимові канікули раніше. В одній з них тому, що діти восени не відпочивали. Не підуть вони і на весняні канікули.

Школярі одного з цих навчальних закладів відпочиватимуть вже з 18 грудня і не вчитимуться на тиждень довше, ніж інші. В іншій школі діти відпрацьовували по суботах. Вони відпочивають з 10 грудня.

Вищезгадані школи обрали інший формат зимових канікул, адже їй не підійшов запропонований, каже чиновниця.

Всі інші заклади і сільської, і міської місцевості підуть на канікули з 25 грудня. І протягом двох тижнів будуть мати зимові канікули,

– зазначила Кшановська.

І додала, що другий семестр у школах Хмельницького розпочнеться 8 січня.

Ті дві школи, що матимуть більшу тривалість зимових канікул, розпочнуть другий семестр трішки пізніше,

– уточнила чиновниця.

Раніше ми також писали , що школярі в Івано-Франківську не вчитимуться взимку аж місяць.

, що школярі в Івано-Франківську не вчитимуться взимку аж місяць. Чому та коли підуть на зимові канікули, читайте за посиланням.