Не всі відпочиватимуть одночасно: коли будуть зимові канікули у школах Хмельницького

13 грудня 2023, 18:40
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

У більшості шкіл Хмельницького зимові канікули стартують одночасно, На Різдво діти вже відпочиватимуть.

В.о. директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська зазначила, що у 50 з 52 шкіл міста зимові канікули розпочинаються 25 грудня. Учні двох шкіл підуть на канікули раніше.

Читайте Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли будуть зимові канікули 2023 – 2024 у школах Хмельницького

Учні цих двох шкіл підуть на зимові канікули раніше. В одній з них тому, що діти восени не відпочивали. Не підуть вони і на весняні канікули.

Школярі одного з цих навчальних закладів відпочиватимуть вже з 18 грудня і не вчитимуться на тиждень довше, ніж інші. В іншій школі діти відпрацьовували по суботах. Вони відпочивають з 10 грудня.

Вищезгадані школи обрали інший формат зимових канікул, адже їй не підійшов запропонований, каже чиновниця. 

Всі інші заклади і сільської, і міської місцевості підуть на канікули з 25 грудня. І протягом двох тижнів будуть мати зимові канікули,
– зазначила Кшановська. 

І додала, що другий семестр у школах Хмельницького розпочнеться 8 січня.

Ті дві школи, що матимуть більшу тривалість зимових канікул, розпочнуть другий семестр трішки пізніше,
– уточнила чиновниця. 

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
  • Раніше ми також писали, що школярі в Івано-Франківську не вчитимуться взимку аж місяць.
  • Чому та коли підуть на зимові канікули, читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин