Ще один університет Києва отримає нового ректора
3 квітня 2024, 20:41Читать новость на русском
Джерело:Міносвіти України
У Київському національному лінгвістичному університеті буде новий ректор. Міносвіти України оголосило конкурс на заміщення посади очільника вишу.
Кандидати можуть подавати заявки протягом двох місяців. Які документи потрібні, читайте далі.
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Київський лінгвістичний університет отримає нового ректора
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які:
- володіють державною мовою відповідного рівня;
- мають вчене звання та науковий ступінь;
- мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.
Копії документів можуть бути засвідчені за місцем роботи засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.
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Чимало вишів отримає нових ректорів
- У 2024 році в Україні відбудеться поколінна зміна ректорів в окремих вишах.
- Зокрема, через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
- В Україні зараз є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років, зазначали у МОН.
- Також у відомстві повідомили, що планують створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.