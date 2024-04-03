Ще один університет Києва отримає нового ректора

У Київському національному лінгвістичному університеті буде новий ректор. Міносвіти України оголосило конкурс на заміщення посади очільника вишу.

Кандидати можуть подавати заявки протягом двох місяців. Які документи потрібні, читайте далі.

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У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які:

володіють державною мовою відповідного рівня;

мають вчене звання та науковий ступінь;

мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;

довідку про наявність або відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

Копії документів можуть бути засвідчені за місцем роботи засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

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