Кандидати можуть подавати заявки протягом двох місяців. Які документи потрібні, читайте далі.

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У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які:

  • володіють державною мовою відповідного рівня;
  • мають вчене звання та науковий ступінь;
  • мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою.

Копії документів можуть бути засвідчені за місцем роботи засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

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Чимало вишів отримає нових ректорів

  • У 2024 році в Україні відбудеться поколінна зміна ректорів в окремих вишах.
  • Зокрема, через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
  • В Україні зараз є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років, зазначали у МОН.
  • Також у відомстві повідомили, що планують створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.