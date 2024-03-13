У конкурсі можуть брати участь громадяни України. Вони повинні володіти державною мовою на відповідному рівні.

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КПІ імені Сікорського матиме нового керівника

Також кандидати на вищевказану посаду повинні мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – близько двох місяців.

Аби взяти участь у конкурсі, треба подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видає Національна комісія зі стандартів державної мови;
  • засвідчену копію довідки про результати перевірки.

Копії документів треба подати у Міносвіти України.

Зазначимо, що чинним ректором КПІ є доктор технічних наук та професор Михайло Згуровський. Він перебуває на посаді з 1992 року.

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Цьогоріч чимало вишів отримає нових ректорів

  • У 2023 році у МОН анонсували поколінну зміну ректорів в окремих вишах.
  • Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
  • В Україні зараз є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років.
  • Також у відомстві повідомили, що планують створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.