Так, журналісти назвали зарплати ректорів 20 найпопулярніших вишів України (за кількістю поданих заяв абітурієнтів). Скільки вони отримали на основному місці роботи у 2022 році, читайте далі.

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Скільки заробляють ректори вишів в Україні

Найбільше у 2022 році заробив ректор Київського університету імені Драгоманова Віктор Андрущенко – трохи більше ніж 2 мільйони гривень. Його виш у рейтингу поданих заяв займав 15 місце.

Очільник Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський, який посів друге місце, як і його виш за популярністю серед абітурієнтів, задекларував понад 1,8 мільйона гривень зарплати.

"Бронзу" серед ректорських доходів отримав керівник Львівського національного університету імені Франка Володимир Мельник. Він за 2022 рік заробив понад 1,2 мільйона гривень. До слова, цей виш був третій за популярністю вступників в Україні.

Майже стільки ж заробив Анатолій Мазаракі, який очолює Державний торговельно-економічний університет у Києві.

А от ректор найпопулярнішого українського вишу за кількістю поданих вступних заяв – Львівської політехніки – Юрій Бобало задекларував майже 1,1 мільйона гривень зарплати.

Ректор київського університету імені Шевченка Володимир Бугров заробив близько мільйона за 2022 рік, а очільник Національного університету біоресурсів та природокористування України Станіслав Ніколаєнко – трохи менше ніж мільйон.

Від 719 до 765 тисяч заробили ректор Харківського політехнічного інституту Євген Соколов, ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка, ректор Національного університету Прикарпаття імені Стефаника Ігор Цепенда.

Очільник університету імені Федьковича у Чернівцях Роман Петришин задекларував понад 600 тисяч гривень зарплати – як і ректор київського університету імені Грінченка Олександр Турунцев.

Зарплати від 400 до 600 тисяч задекларували: ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, ректор Дніпровської політехніки Олександр Азюковський, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська, ректор Дніпровського національного університету імені Гончара Сергій Оковитий та ректор Київського національного економічного університету імені Гетьмана Дмитро Лук'яненко.



Скільки заробляють ректори найкращих вишів України / Слово і Діло