В конкурсе могут принимать участие граждане Украины. Они должны владеть государственным языком на соответствующем уровне.

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КПИ имени Сикорского получит нового руководителя

Также кандидаты на вышеуказанную должность должны иметь ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений – около двух месяцев.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо подать следующие документы:

  • заявление об участии в конкурсе;
  • личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
  • автобиографию;
  • копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
  • справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
  • справку о наличии или отсутствии судимости;
  • копию паспорта, заверенную претендентом;
  • копию трудовой книжки;
  • копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что выдает Национальная комиссия по стандартам государственного языка;
  • заверенную копию справки о результатах проверки.

Копии документов надо подать в Минобразования Украины.

Отметим, что действующим ректором КПИ является доктор технических наук и профессор Михаил Згуровский. Он находится в должности с 1992 года.

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В этом году немало вузов получит новых ректоров

  • В 2023 году в МОН анонсировали поколенческую смену ректоров в отдельных вузах.
  • Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
  • В Украине сейчас есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.
  • Также в ведомстве сообщили, что планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.