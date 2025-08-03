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Освіта Саморозвиток Чи знаєте ви, що таке дзигарок і п'єц: вчимо говірки різних регіонів разом
3 серпня, 13:43
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Чи знаєте ви, що таке дзигарок і п'єц: вчимо говірки різних регіонів разом

Олеся Кух
Основні тези
  • В українських діалектах існують різні слова для одних і тих самих предметів, як-от піч, грубка, п'єц.
  • Популяризація українських діалектів допомагає показати багатство та різноманіття мови, як у блозі Андрія Галіна.

В українських говірках немає нічого соромного. А їх різноманіття навпаки надає особливості українській мові.

Чи сильно різняться діалекти Прикарпаття, Львівщини і Полтавщини розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Андрія Галіна.

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Чи схожі діалекти між собою?

Все більше блогерів популяризують українські діалекти, демонструючи різноманіття української мови. І це доводить, що таких розмов не варто соромитися, виправляти себе чи підлаштовуватися під когось. Ні, ми не заперечуємо вивчення літературної української мови та прагненням нею говорити, але й знання діалектизмів цьому лише сприяє.

Компанія студентів пропонує своїм глядачам послухати, як звучать діалекти різних куточків України – Полтавщини, Львівщини та Прикарпаття.

Вони підібрали низку популярних слів та перевірили, чи розуміють вони один одного:

Прикарпаття – грубка, Львівщина – п'єц, Полтавщина – піч.

Прикарпаття – дзигар, Львівщина – файка, Полтавщина – сигарета.

Прикарпаття – залізко, Львівщина – праска,  Полтавщина – утюг.

Прикарпаття – дзигарок, Львівщина – годинник, Полтавщина – часи.

Прикарпаття – когут, Львівщина – півень, Полтавщина – пєтух. 

Прикарпаття – кирниця, Львівщина – криниця, Полтавщина – колодязь.

Прикарпаття – коц, Львівщина – плед, Полтавщина – покривало.

Прикарпаття – банячок, Львівщина – горнятко, Полтавщина – чашка.

Прикарпаття – батнік, Львівщина – зіпка,  Полтавщина – кофта.

Як звучать діалекти: дивіться відео

Чи сильно різниться діалект у вашому регіоні? Які слова вам знайомі і чи щось здивувало? Говоріть українською і дізнавайтеся про діалекти!

Часті питання

Чому популяризація українських діалектів важлива?

Популяризація українських діалектів важлива, оскільки вона демонструє різноманіття української мови і показує, що не варто соромитися говорити на діалекті. Це також сприяє збереженню культурної спадщини та розумінню багатства мовної традиції України.

Які приклади діалектних відмінностей між Прикарпаттям, Львівщиною та Полтавщиною наведено в статті?

У статті наводяться приклади діалектних відмінностей, таких як: 'грубка' на Прикарпатті, 'п'єц' на Львівщині і 'піч' на Полтавщині, або ж 'дзигарок' на Прикарпатті, 'годинник' на Львівщині і 'часи' на Полтавщині.

Як блогери сприяють популяризації українських діалектів?

Блогери, такі як Андрій Галін, популяризують українські діалекти, демонструючи їх різноманіття через відео та публікації в соціальних мережах. Вони допомагають глядачам почути як звучать діалекти з різних регіонів України, що сприяє їхньому розумінню та визнанню.