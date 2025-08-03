В українських говірках немає нічого соромного. А їх різноманіття навпаки надає особливості українській мові.

Чи сильно різняться діалекти Прикарпаття, Львівщини і Полтавщини розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Андрія Галіна.

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Чи схожі діалекти між собою?

Все більше блогерів популяризують українські діалекти, демонструючи різноманіття української мови. І це доводить, що таких розмов не варто соромитися, виправляти себе чи підлаштовуватися під когось. Ні, ми не заперечуємо вивчення літературної української мови та прагненням нею говорити, але й знання діалектизмів цьому лише сприяє.

Компанія студентів пропонує своїм глядачам послухати, як звучать діалекти різних куточків України – Полтавщини, Львівщини та Прикарпаття.

Вони підібрали низку популярних слів та перевірили, чи розуміють вони один одного:

Прикарпаття – грубка, Львівщина – п'єц, Полтавщина – піч.

Прикарпаття – дзигар, Львівщина – файка, Полтавщина – сигарета.

Прикарпаття – залізко, Львівщина – праска, Полтавщина – утюг.

Прикарпаття – дзигарок, Львівщина – годинник, Полтавщина – часи.

Прикарпаття – когут, Львівщина – півень, Полтавщина – пєтух.

Прикарпаття – кирниця, Львівщина – криниця, Полтавщина – колодязь.

Прикарпаття – коц, Львівщина – плед, Полтавщина – покривало.

Прикарпаття – банячок, Львівщина – горнятко, Полтавщина – чашка.

Прикарпаття – батнік, Львівщина – зіпка, Полтавщина – кофта.

Як звучать діалекти: дивіться відео

Чи сильно різниться діалект у вашому регіоні? Які слова вам знайомі і чи щось здивувало? Говоріть українською і дізнавайтеся про діалекти!