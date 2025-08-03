Сильно ли отличаются диалекты Прикарпатья, Львовщины и Полтавщины рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Андрея Галина.

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Похожи ли диалекты между собой?

Все больше блогеров популяризируют украинские диалекты, демонстрируя многообразие украинского языка. И это доказывает, что таких разговоров не стоит стесняться, исправлять себя или подстраиваться под кого-то. Нет, мы не отрицаем изучения литературного украинского языка и стремлением на нем говорить, но и знание диалектизмов этому только способствует.

Компания студентов предлагает своим зрителям послушать, как звучат диалекты разных уголков Украины – Полтавщины, Львовщины и Прикарпатья.

Они подобрали ряд популярных слов и проверили, понимают ли они друг друга:

Прикарпатье – грубка, Львовщина – п'єц, Полтавщина – піч.

Прикарпатье – дзигар, Львовщина – файка, Полтавщина – сигарета.

Прикарпатье – залізко, Львовщина – праска, Полтавщина – утюг.

Прикарпатье – дзигарок, Львовщина – годинник, Полтавщина – часы.

Прикарпатье – когут, Львовщина – півень, Полтавщина – петух.

Прикарпатье – кирница, Львовщина – криниця, Полтавщина – колодязь

Прикарпатье – коц, Львовщина – плед, Полтавщина – покривало.

Прикарпатье – банячок, Львовщина – горнятко, Полтавщина – чашка.

Прикарпатье – батнік, Львовщина – зіпка, Полтавщина – кофта.

Как звучат диалекты: смотрите видео

Сильно ли отличается диалект в вашем регионе? Какие слова вам знакомы и что-то удивило? Говорите на украинском и узнавайте о диалектах!