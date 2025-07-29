Сильно ли отличаются слова Донетчины и Ивано-Франковщины сравнивает филолог-блогер Оксана Николаевна, рассказывает 24 Канал.

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Похожи ли знакомые слова в Донецкой и Ивано-Франковской областях?

Так у нас существует литературный украинский язык, разговаривать и писать, которым правильно мы стремимся. Но многообразие словарного запаса нашего языка формируют и слова из диалектов, а их в Украине – 15.

И часто диалекты из разных регионов различаются настолько, что трудно объясниться. Но узнавать такие новые названия привычных предметов из говоров очень интересно. И нет – это не стыдно, это уникально знать и диалектизмы, и литературные слова.

И радует, что немало филологов, языковедов, которые ведут свои блоги, популяризируют диалекты. В частности, языковед Оксана Николаевна, которая родом из Донецкой области, со своей подругой с Франковщины сравнивают диалекты своих регионов.

Как говорит Донетчина и Ивано-Франковщина (далее Д и И-Ф):

баклажаны: Д – синенькие; И-Ф – баклажаны;

лопата: Д – грабарка; И-Ф – лопата;

лужа: Д – калюжа; И-Ф – калабаня;

здание для хранения сена: Д – сінник; И-Ф – стодола;

постушка: Д – пустушка ; И-Ф – дурачка;

велосипедная цепь: Д – цепка; И-Ф – ланц;

деруны: Д – драники; И-Ф – терчиники;

заколки для волос: Д – шпилька; И-Ф – гарнегля;

торт: Д – торт; И-Ф – пляцок;

Как звучит Донетчина и Франковщина: смотрите видео

Ранее она предлагала сравнить привычные слова из Донецкой и Буковины – противоположных приграничных регионов Украины.

Познакомьтесь и сравните, как эти слова говорят в вашем регионе.