95% вчителів вважають, що учні навчаються гірше: що називають серед причин

Повномасштабне вторгнення, складні умови воєнного стану вплинули на освітній процес. Не лише на підходи до навчання, а й на сприйняття інформації учнями та їх успішність.

Ресурс Rakuten Viber спільно зі студією онлайн-освіти EdEra оприлюднили результати опитування, пише "Детектор медіа". Темою опитування стало – успішність учнів, зросла чи знизилась, дізнайтеся з Освіта 24.

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Які освітні результати школярів

Майже тисячі педагогів, в опитуванні, що було проведено напередодні Дня вчителя, висловили свою думку про ситуацію з успішністю на сьогодні.

У межах опитування вчителі висловили власну думку щодо того, чи стали учні навчатися гірше протягом останніх 3 років, а також чому так відбувається та які методи можуть повернути успішність на достатній рівень.

За підсумками опитування – 95% опитаних учителів впевнені, що навчальні результати учнів погіршилися з лютого 2022 року.

Дані висновки зроблені на основі:

власних враженнях вчителів;

проведеній з учнями діагностиці;

обговореннях з іншими вчителями;

погіршенні оцінок.

Причини зниження успішності

Серед основних причин зниження успішності виокремлюють:

побутові перешкоди (83,8% вчителів відмітили цей варіант); стрес через війну (73,7%).

Ще одним питанням, яке турбує педагогів – це освітні втрати, які зростають.

На зростання освітніх втрат впливає:

тривале онлайн навчання (57,6% опитаних);

нерозуміння учнями свого майбутнього (56,4%);

накопичене відставання з часів ковіду (56,4%);

відсутність мотивації до навчання в учнів (53,4%).

Причини освітніх втрат / Інфографіка EdEra

Які дії вчителів в усуненні освітніх втрат

Для надолуження освітніх втрат більшість учителів шукають шляхи подолання проблеми. Серед найпоширеніших – це:

90% проводять з учнями додаткові повторення матеріалу; Понад 40% учителів:

дають учням додаткові завдання або літературу для самостійного надолуження освітніх втрат;

консультують батьків щодо надолуження освітніх втрат поза школою;

пропонують учням додаткові заняття.

3. Третина педагогів (29%) організовує позакласні заходи.

4. Майже 3% освітян не використовують ніяких методів для надолуження освітніх втрат.

Надолуження освітніх втрат / Інфографіка EdEra

Хто відповідальний за освітні втрати

Щодо відповідальності за надолуження освітніх втрат учнів, то маємо наступні показники:

74%, переважна більшість опитаних освітян, що її несуть самі учні.

72% опитаних педагогів відзначили роль батьків у надолуженні освітніх втрат.

69% освітян вважають, що вони самі мають відповідати за надолуження матеріалу з учнями.

Окрім того, до переліку тих, хто має допомагати в процесі надолуження, освітяни включили МОН, адміністрації шкіл та місцеву владу.