Як зрозуміти, що прізвище – зросійщене: перевірте своє

Тривалий вплив і тиск зросійщення торкнувся не лише мови, літератури, а й українських прізвищ. Частину з них просто почали записувати на російський штиб, бо так було зручніше.

За якими ознаками розпізнати прізвище, яке зазнало російського "підлаштування", пише 24 Канал, посилаючись на тікток Аліни Острозької.

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Які ознаки штучної деформації прізвища

Мовознавиця Аліна Острозька розповідає, що є низка ознак за якими можна розпізнати чи зазнало зросійщення ваше прізвище та як воно має звучати без трансформації.

Отож головними ознаками є:

Ваше прізвище має закінчення "-ь" чи "-рьов", наприклад – Бондарь чи Бондарьов. Коли в первинному варіанті воно має звучати як Бондар; Різник став Рєзнік чи Рєзніков. Прізвище із закінченням " -енко" і "-єнко", замінили на "-ов" або "-енков". Наприклад: Науменко – став Науменков. Замінили літеру у прізвищі: Миколаєнко став Ніколаєнко, чи Олексієнко – Алєксєєнко. А ще "х" замінили на "ф" – з Хоменка став Фоменком. З українського прізвища забрали суфікс і замінили на російський – "-ов", "-ін" чи "-ой". Наприклад – Донцов мав би бути Донець, Роговцева – Роговець, а Пономарьов в оригіналі – Пономарів.

Звісно, ми звикли до нових прізвищ, але знати своє минуле важливо. Оскільки при складанні генеалогічного дерева, ваші предки могли бути з іншим, українським варіантом прізвища.

Ознаки зросійщених прізвищ: дивіться відео

Який у вас варіант прізвища та чи хотіли б повернутися до українського?