Как понять, что фамилия – обрусевшая: проверьте свою

Длительное влияние и давление русификации коснулось не только языка, литературы, но и украинских фамилий. Часть из них просто начали записывать на русский манер, потому что так было удобнее.

По каким признакам распознать фамилию, которая подверглась российской "подстройке", пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток Алины Острожской.

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Какие признаки искусственной деформации фамилии

Языковед Алина Острожская рассказывает, что есть ряд признаков по которым можно распознать подверглась ли русификации ваша фамилия и как она должна звучать без трансформации.

Итак главными признаками є:

Ваша фамилия имеет окончание "-ь" или "-рьов", например – Бондарь или Бондарев. Когда в первоначальном варианте оно должно звучать как Бондар; Різник стал Резник или Резников. Фамилию с окончанием "-енко" и "-єнко", заменили на "-ов" или "-енков". Например: Науменко – стал Науменков. Заменили букву в фамилии: Миколаенко стал Николаенко, или Олексиенко – Алексеенко. А еще "х" заменили на "ф" – из Хоменко стал Фоменко. С украинской фамилии забрали суффикс и заменили на русский – "-ов", "-ин" или "-ой". Например – Донцов должен был бы быть Донец, Роговцева – Роговец, а Пономарев в оригинале – Пономарив.

Конечно, мы привыкли к новым фамилиям, но знать свое прошлое важно. Поскольку при составлении генеалогического дерева, ваши предки могли быть с другим, украинским вариантом фамилии.

Признаки обрусевших фамилий: смотрите видео

Какой у вас вариант фамилии и хотели бы вернуться к украинскому?