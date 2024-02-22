Економічна війна повинна бути на всю потужність: 8 важливих кроків для Заходу

Останніми місяцями значно зростає кількість розслідувань провідних західних ЗМІ щодо різних схем обходу санкцій. Також анонсують в очікуваних нових пакетах від США та ЄС якісь заходи.

Завжди знайдуться порушники санкцій

У новий список санкцій Євросоюз вперше додав компанії з Китаю та Індії. Їх звинувачують у підтримці ВПК Росії.

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Санкції також вводять проти компаній:

у Шрі-Ланці,

Туреччині,

Таїланді,

Сербії,

Казахстані.

Відомо вже навіть про кримінальні справи щодо "схемників" і в США, і в країнах ЄС. Це добре. Але...

"Схемники" завжди будуть випереджати державні структури, які намагаються і намагатимуться їм завадити. На одну санкціоновану "фірму-прокладку" – ми впевнені – вже лежить десяток пакетів документів на нові подібні фірми в тих самих або в інших країнах.

У країнах Заходу завжди знайдуться цілком порядні компанії, що закриють очі на кілька сумнівних операцій. Бо це бізнес, а "гроші не пахнуть".

Що робити? Нижче кілька пропозицій.

Глобальна економічна ізоляція Росії потребує жорсткіших заходів

1. Має бути артикульована головна мета санкційної політики – максимальна ізоляція економіки Росії. Тільки так й не інакше. Тому що інакше в глобальній світовій економіці завжди (повторюю – завжди!) знайдуться нові схеми та шляхи обходу, формально законні.

2. Звичайно, це добре, коли розслідувачі знаходять такі "схеми" в Туреччині, Казахстані, Вірменії, Грузії. Але... що ви зробите з Китаєм та китайським Гонконгом, звідки (за приблизними оцінками) Росія отримує 80%, якщо не більше, підсанкційних товарів? Зробити можна. Але це такі кроки, про які важко навіть думати сучасним економістам.

3. Треба рішуче відрізати від світової економіки всі банки Росії. Нещодавно пані посол України в США Оксана Маркарова абсолютно правильно сказала, що з понад 300 банків Росії під санкціями є лише кілька десятків. Це мають бути санкції саме США, Великої Британії та Євросоюзу. Тобто країн зі світовими банківськими валютами.

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4. США, Велика Британія та ЄС мають попередити всі банки світу, що у випадках фінансування ними контрактів/операцій на постачання товарів до Росії, ці банки третіх країн втратять можливості роботи з доларом, євро і фунтом.

5. Треба негайно синхронізувати санкційні списки щодо юридичних осіб. На діаграмі станом на 1 вересня 2023 року наочно можна побачити, що там величезний фронт роботи. Особливо в ЄС.

Для цього потрібно дуже просте рішення – про автоматичне додання до санкційних списків США, ЄС, Великої Британії, Канади, України тощо юридичних осіб, що є в списках хоча б одної з цих країн. Інакше перевірки санкційних досьє можуть тривати (і тривають) роками, бо жодного збільшеного штату санкційних фахівців не вистачить на такий космічний обсяг роботи.

6. США та ЄС мають вимагати від тисяч американських та європейських компаній, що продовжують працювати у Росії, негайного припинення їхньої роботи та сплати податків до бюджету Росії. Як правило, частка прибутків цих компаній від продажів у Росії не перевищує 2 – 5%. Переживуть.

7. Торговельним суднам, що належать судновласникам з країн, що ввели санкції щодо Росії, має бути заборонено заходити до будь-яких російських портів та перевозити будь-які російські вантажі.

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8. Портам та компаніям країн, що ввели санкції, має бути заборонено приймати та/або обслуговувати будь-які судна, що йдуть з портів Росії.

Тобто, якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі. Банки того ж Китаю, Гонконгу та Індії насправді вже дуже-дуже побоюються "вторинних санкцій".

Так, це економічна війна. Це вона. А що ж ви хочете? Інакше буде третя гаряча, не економічна. Іноді кажуть, що вона вже йде. Але буде поширюватись.