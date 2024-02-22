Экономическая война должна быть на всю мощность: 8 важных шагов для Запада

В последние месяцы значительно возрастает количество расследований ведущих западных СМИ о различных схемах обхода санкций. Также анонсируют в ожидаемых новых пакетах от США и ЕС какие-то меры.

Всегда найдутся нарушители санкций

В новый санкционный список Евросоюз впервые добавил компании из Китая и Индии. Их обвиняют в поддержке ВПК России.

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Санкции также вводят против компаний:

в Шри-Ланке,

Турции,

Таиланде,

Сербии,

Казахстане.

Известно уже даже об уголовных делах в отношении "схемщиков" и в США, и в странах ЕС. Это хорошо. Но...

"Схемщики" всегда будут опережать государственные структуры, которые пытаются и будут пытаться им помешать. На одну санкционированную "фирму-прокладку" – мы уверены – уже лежит десяток пакетов документов на новые подобные фирмы в тех же или в других странах.

В странах Запада всегда найдутся вполне порядочные компании, что закроют глаза на несколько сомнительных операций. Ибо это бизнес, а "деньги не пахнут".

Что делать? Ниже несколько предложений.

Глобальная экономическая изоляция России требует более жестких мер

1. Должна быть артикулирована главная цель санкционной политики – максимальная изоляция экономики России. Только так и не иначе. Потому что иначе в глобальной мировой экономике всегда (повторяю – всегда!) найдутся новые схемы и пути обхода, формально законные.

2. Конечно, это хорошо, когда расследователи находят такие "схемы" в Турции, Казахстане, Армении, Грузии. Но.... что вы сделаете с Китаем и китайским Гонконгом, откуда (по приблизительным оценкам) Россия получает 80%, если не больше, подсанкционных товаров? Сделать можно. Но это такие шаги, о которых трудно даже думать современным экономистам.

3. Надо решительно отрезать от мировой экономики все банки России. Недавно госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова абсолютно правильно сказала, что из более 300 банков России под санкциями есть только несколько десятков. Это должны быть санкции именно США, Великобритании и Евросоюза. То есть стран с мировыми банковскими валютами.

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4. США, Великобритания и ЕС должны предупредить все банки мира, что в случаях финансирования ими контрактов/операций на поставку товаров в Россию, эти банки третьих стран потеряют возможности работы с долларом, евро и фунтом.

5. Надо немедленно синхронизировать санкционные списки в отношении юридических лиц. На диаграмме по состоянию на 1 сентября 2023 года наглядно можно увидеть, что там огромный фронт работы. Особенно в ЕС.

Для этого нужно очень простое решение – об автоматическом добавлении в санкционные списки США, ЕС, Великобритании, Канады, Украины и т.д. юридических лиц, что есть в списках хотя бы одной из этих стран. Иначе проверки санкционных досье могут длиться (и длятся) годами, потому что ни одного увеличенного штата санкционных специалистов не хватит на такой космический объем работы.

6. США и ЕС должны требовать от тысяч американских и европейских компаний, продолжающих работать в России, немедленного прекращения их работы и уплаты налогов в бюджет России. Как правило, доля доходов этих компаний от продаж в России не превышает 2 – 5%. Переживут.

7. Торговым судам, которые принадлежат судовладельцам из стран, введших санкции против России, должно быть запрещено заходить в любые российские порты и перевозить любые российские грузы.

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8. Портам и компаниям стран, введших санкции, должно быть запрещено принимать и/или обслуживать любые суда, идущие из портов России.

То есть, если есть главная цель – глобальная экономическая изоляция, тогда и меры для достижения этой цели будут понятны. Банки того же Китая, Гонконга и Индии на самом деле уже очень-очень опасаются "вторичных санкций".

Да, это экономическая война. Это она. А что же вы хотите? Иначе будет третья горячая, не экономическая. Иногда говорят, что она уже идет. Но будет распространяться.