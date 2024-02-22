Всегда найдутся нарушители санкций
В новый санкционный список Евросоюз впервые добавил компании из Китая и Индии. Их обвиняют в поддержке ВПК России.
Читайте также Чем для польского правительства может завершиться опасная игра
Санкции также вводят против компаний:
- в Шри-Ланке,
- Турции,
- Таиланде,
- Сербии,
- Казахстане.
Известно уже даже об уголовных делах в отношении "схемщиков" и в США, и в странах ЕС. Это хорошо. Но...
"Схемщики" всегда будут опережать государственные структуры, которые пытаются и будут пытаться им помешать. На одну санкционированную "фирму-прокладку" – мы уверены – уже лежит десяток пакетов документов на новые подобные фирмы в тех же или в других странах.
В странах Запада всегда найдутся вполне порядочные компании, что закроют глаза на несколько сомнительных операций. Ибо это бизнес, а "деньги не пахнут".
Что делать? Ниже несколько предложений.
Глобальная экономическая изоляция России требует более жестких мер
1. Должна быть артикулирована главная цель санкционной политики – максимальная изоляция экономики России. Только так и не иначе. Потому что иначе в глобальной мировой экономике всегда (повторяю – всегда!) найдутся новые схемы и пути обхода, формально законные.
2. Конечно, это хорошо, когда расследователи находят такие "схемы" в Турции, Казахстане, Армении, Грузии. Но.... что вы сделаете с Китаем и китайским Гонконгом, откуда (по приблизительным оценкам) Россия получает 80%, если не больше, подсанкционных товаров? Сделать можно. Но это такие шаги, о которых трудно даже думать современным экономистам.
3. Надо решительно отрезать от мировой экономики все банки России. Недавно госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова абсолютно правильно сказала, что из более 300 банков России под санкциями есть только несколько десятков. Это должны быть санкции именно США, Великобритании и Евросоюза. То есть стран с мировыми банковскими валютами.
Интересно Путин одержал виртуальную победу на Херсонщине и готов хвастаться
4. США, Великобритания и ЕС должны предупредить все банки мира, что в случаях финансирования ими контрактов/операций на поставку товаров в Россию, эти банки третьих стран потеряют возможности работы с долларом, евро и фунтом.
5. Надо немедленно синхронизировать санкционные списки в отношении юридических лиц. На диаграмме по состоянию на 1 сентября 2023 года наглядно можно увидеть, что там огромный фронт работы. Особенно в ЕС.
6. США и ЕС должны требовать от тысяч американских и европейских компаний, продолжающих работать в России, немедленного прекращения их работы и уплаты налогов в бюджет России. Как правило, доля доходов этих компаний от продаж в России не превышает 2 – 5%. Переживут.
7. Торговым судам, которые принадлежат судовладельцам из стран, введших санкции против России, должно быть запрещено заходить в любые российские порты и перевозить любые российские грузы.
Заметьте Почему из-за Путина мы "испорчены" навсегда, или как агрессор поверил в абсурдную теорию
8. Портам и компаниям стран, введших санкции, должно быть запрещено принимать и/или обслуживать любые суда, идущие из портов России.
То есть, если есть главная цель – глобальная экономическая изоляция, тогда и меры для достижения этой цели будут понятны. Банки того же Китая, Гонконга и Индии на самом деле уже очень-очень опасаются "вторичных санкций".
Да, это экономическая война. Это она. А что же вы хотите? Иначе будет третья горячая, не экономическая. Иногда говорят, что она уже идет. Но будет распространяться.