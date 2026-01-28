Сергія Дейнека нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК: що кажуть у ДПСУ

У мережі з'явилась інформація про звільнення з військової служби ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека. Рішення нібито ухвалили на підставі висновку військово-лікарської комісії.

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко спростував цю інформацію.

Дивіться також У ЗМІ пишуть про обшуки в ексглави Держприкордонслужби

Чи справді Дейнека звільнили з військової служби?

За словами речника, станом на 15:00 28 січня інформація про нібито звільнення Сергія Дейнека з військової служби не відповідає дійсності.

Водночас Демченко наголосив, що питання проходження чи звільнення з військової служби регулюються українським законодавством, зокрема Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", а також положенням про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі.

Тож усі рішення ухвалюються виключно у межах цих норм.

Ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека підозрюють у хабарництві: що відомо?