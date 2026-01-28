Укр Рус
28 січня, 15:29
Оновлено - 15:38, 28 січня

Сергія Дейнека нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК: що кажуть у ДПСУ

Діана Подзігун
Основні тези
  • Спікер ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію про звільнення Сергія Дейнека з військової служби.
  • Всі рішення щодо військової служби регулюються українським законодавством, зокрема Законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

У мережі з'явилась інформація про звільнення з військової служби ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека. Рішення нібито ухвалили на підставі висновку військово-лікарської комісії.

У коментарі 24 Каналу речник ДПСУ Андрій Демченко спростував цю інформацію.

Чи справді Дейнека звільнили з військової служби?

За словами речника, станом на 15:00 28 січня інформація про нібито звільнення Сергія Дейнека з військової служби не відповідає дійсності.

Водночас Демченко наголосив, що питання проходження чи звільнення з військової служби регулюються українським законодавством, зокрема Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", а також положенням про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі.

Тож усі рішення ухвалюються виключно у межах цих норм. 

Ексочільника ДПСУ Сергія Дейнека підозрюють у хабарництві: що відомо?

  • У НАБУ повідомили, що високопосадовці Держприкордонслужби систематично отримували гроші за незаконне переправлення цигарок за кордон та допомогу в перетині кордону. Злочинна група діяла ще з 2023 року.

  • Детективи підозрюють у скоєнні злочину колишнього голову Держприкордонслужби, начальника відділу пункту пропуску та колишню службову особу ДПСУ.

  • Нагадаємо, що 22 січня НАБУ спільно із САП провели обшуки у колишнього голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека.

  • У понеділок, 26 січня, ексочільнику ДПСУ Дейнеко мали обрати запобіжний захід, втім розгляд справи перенесли на 2 лютого. Сторона обвинувачення планує просити для нього 22 мільйони гривень застави.