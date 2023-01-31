Війна буде тривати дуже довго, якщо негайно не змінити один фактор

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Експорт російської нафти суттєво зросте

Моніторингова група редакції BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень повідомила важливу інформацію.

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У повідомленні мовиться: "За нашими попередніми оцінками морський експорт сирої нафти Росії з Чорного моря за січень 2023 року суттєво зросте". Це зростання відбудеться після ембарго та "цінової стелі".

Зростання складе 15 – 35%, а обсяг експорту становитиме замість 2,9 мільйона тонн у грудні 2022 року, від 3,4 до 4,2 мільйона тонн. Усе залежатиме від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023 року.

Це точно буде більше, ніж зростання, що відбулося в грудні 2022 року – першому місяці введення ембарго Європейського Союзу та "цінової стелі" на нафту до інших країн. Тоді воно склало 14,4%, переважно завдяки Індії.

До речі, Росія змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів, що раніше перевозили російську нафту до інших країн суднами з неєвропейських країн. Тобто тими, на які не поширюється "цінова стеля".

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Кремль продовжує отримувати величезні прибутки

Отож в грудні 2022 року під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти. Відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС.

Отже, на перший погляд, ці заходи не спрацьовують. Тобто Росія продовжує отримувати величезні прибутки від експорту нафти. Якщо це негайно не змінити – війна буде тривати дуже довго.



Як змінився експорт російської нафти / Графік Андрія Клименка