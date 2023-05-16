Експрезидент Польщі заявив, що таємно добивався вступу України та Білорусі в ЄС і НАТО

Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що за своєї каденції він намагався добитися членства в ЄС та НАТО для України і Білорусі. Перший очільник Польщі після розпаду СРСР планував втілити свій задум під час другого терміну, однак тоді він програв вибори і втратив посаду.

Про це президент Польщі в 1990 – 1995 роках заявив під час інтерв'ю. За його словами, він робив усе для вступу України та Білорусі в ЄС і НАТО цілком таємно.

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Якби вдалося втілити задум, зараз би не було війни

Лех Валенса на тлі наближення саміту НАТО у Вільнюсі, на якому від Альянсу очікують кроків щодо членства України, заявив, що таємно втілював план з євроінтеграції України та Білорусі. За його словами, у нього був план, який він хотів реалізувати під час другого президентського терміну, але в 1995 році він програв вибори.

Коли я був президентом, я прагнув, щоб Україна і Білорусь разом вступили до НАТО і Європейського Союзу. Я просто робив це таємно. Я хотів це зробити на другому терміні. А другого терміну в мене не було, тому все розвалилося. І дуже погано, що він розвалився, бо не було б такої ситуації, як ми маємо сьогодні. У мене була програма і я знав, куди йти,

– заявив Валенса.

Також політик заявив, що свого часу хотів притягти Росію до відповідальності та посприяти поневоленим народам в отриманні свободи. Валенса відзначив, що коли останній очільник СРСР Михайло Горбачов розумів, що червона імперія приречена, він зосередився на тому, щоб якомога більше територій залишилися в Росії. Водночас експрезидент Польщі каже, що ще тоді попереджував західних лідерів про те, що в Росії може з'явитися людина, яка захоче відновити СРСР.

Також Валенса розповів, що відмовився свого часу від планів підтримки інших народів про вихід з Росії, оскільки розвідувальні дані свідчили, що навіть ці народи не знають, що на їхній території Кремль зберігає ядерну зброю і такі процеси могли б створити загрозу світовій безпеці.

Україна є кандидатом у члени ЄС та подала заявку на членство в НАТО. Білорусь з 1995 по 2006 роки співпрацювала з НАТО, однак диктатор Лукашенко згодом обрав курс на Росію. Водночас відносини між ЄС та Білоруссю почали погіршуватися ще відтоді, як Лукашенко став президентом у 1994 році.