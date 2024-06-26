Онлайн-мобілізація: в Міноборони відповіли, чи з'являться в Україні електронні повістки

Міноборони готується до масштабного переходу мобілізаційних процесів на електронний формат. У рамках цього плану передбачається впровадження онлайн-рекрутингу.

Також може з'явитися дистанційне навчання для військовозобов'язаних, отримання відстрочки та онлайн-бронювання працівників керівниками підприємств. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Які мобілізаційні процеси Україна планує перевести в онлайн

За словами Черногоренко, Міноборони готується до масштабного переходу мобілізаційних процесів на електронний формат.

У рамках цього плану передбачається впровадження онлайн-рекрутингу, дистанційного навчання для військовозобов'язаних, отримання відстрочки та онлайн-бронювання працівників керівниками підприємств.

Наша візія – максимально усунути паперові документи і фізичну взаємодію людей із чиновниками. Це буде здійснено завдяки поступовому вдосконаленню взаємодії між реєстрами

– сказала Черногоренко.

Зокрема, планується автоматизувати процеси подання резюме, відстеження статусу кандидатів та отримання запрошень на службу. Окрему систему інтегрують з Резерв+, що дозволить громадянам обирати бригади та командирів, відстежувати статус заявки через мобільний застосунок.

Щодо електронних повісток, наразі законодавство України не передбачає їх використання, і в застосунку Резерв+ така функція поки що не реалізується.