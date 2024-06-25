Електронний документ за наявності QR-коду має таку ж юридичну силу, як і в паперовий. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування.

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Військово-обліковий документ у ЦНАП

Процес отримання електронного військово-облікового документу безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК.

Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Перевірка облікового документу відбувається завдяки QR-коду. Якщо дані не збігаються з зазначеними в реєстрі, то військово-обліковий документ вважається недійсним.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації. Уряд розширив категорії, які підлягають бронюванню.