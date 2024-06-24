Це рішення українського уряду стосується бронювання працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням.

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Уряд доповнив перелік категорій, що підлягають бронюванню

Постанова Кабміну розширила механізм бронювання під час мобілізації на військовозобов'язаних, які працюють:

"на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Кабмін розширив категорії бронювання під час мобілізації: дивіться документ

Раніше цей порядок бронювання стосувався лише військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, що раніше заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що українські міністерства працюють над тим, щоб запустити електронне бронювання. За словами посадовиці, не виключено, що це може статися вже протягом цього літа.