Это решение украинского правительства касается бронирования работников, которые занимаются гуманитарным разминированием.

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Правительство дополнило перечень категорий, подлежащих бронированию

Постановление Кабмина расширило механизм бронирования при мобилизации на военнообязанных, работающих:

"на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".

Кабмин расширил категории бронирования при мобилизации: смотрите документ

Ранее этот порядок бронирования касался только военнообязанных, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, что ранее заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что украинские министерства работают над тем, чтобы запустить электронное бронирование. По словам чиновницы, не исключено, что это может произойти уже в течение этого лета.