Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в Дие появится уже через несколько недель.
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Скоро заработает е-бронирование в Дие
На Powerup Ukraine conference в Киеве 18 июня Федоров рассказал, что во время полномасштабной войны было "трудно найти баланс, но мы это сделали".
Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматический,
– сказал он.
Как будет работать е-бронирование
- Сначала Министерство экономики через Дию должно сформировать Единый перечень государственных органов, которые могут бронировать работников.
- Далее руководители этих предприятий или учреждений будут подавать через приложение списки работников для бронирования.
- После проверки данных о воинском учете и официальном трудоустройстве Минэкономики будет принимать решение, или подтверждать бронь.
- В случае положительного решения человек сможет получить выписку – документ, который подтверждает отсрочку от призыва. Для этого забронирован должен лично подать заявление через Дию.