Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в Дие появится уже через несколько недель.

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Скоро заработает е-бронирование в Дие

На Powerup Ukraine conference в Киеве 18 июня Федоров рассказал, что во время полномасштабной войны было "трудно найти баланс, но мы это сделали".

Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматический,

– сказал он.

Как будет работать е-бронирование