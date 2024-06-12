Минцифра представила новый сервис на портале Дия – е-Предприниматель. 24 Канал объясняет, как это дает возможность открыть собственное дело онлайн и сколько это занимает времени.
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Открыть дело за 15 – 40 минут
12 июня Минцифра запустила сервис е-Предприниматель на портале Дия. Он объединяет 10 услуг для бизнеса в одном заявлении, которые позволяют открыть собственное дело или расширить бизнес. Отныне для этого нужно всего 15 – 40 минут, утверждают в министерстве.
В Дии уже доступны десятки услуг для предпринимателей – от быстрой автоматической регистрации бизнеса до подачи декларации. Теперь запускаем новый революционный сервис - е-Предприниматель. За несколько минут можно получить все необходимые документы как для открытия, так и для развития имеющегося бизнеса: оформить ФОП, зарегистрировать ООО, открыть счет в банке и получить другие сопутствующие услуги. Мы уже провели успешный бета-тест сервиса, и теперь им может воспользоваться каждый действующий или будущий предприниматель,
– отметил вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров.
Какие услуги предоставляет е-Предприниматель
е-Предприниматель – это возможность открыть бизнес "под ключ" без походов в госорганы и часов в очередях, говорят в Минцифре. Можно как запустить новый бизнес с нуля с е-Предпринимателем, так и расширить деятельность.
После авторизации на портале Дия надо выбрать нужные услуги – сразу все 10 или несколько, нужных вам именно сейчас:
- государственная регистрация ФОП;
- государственная регистрация изменений в сведения о ФОП, содержащиеся в ЕГР;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- государственная регистрация создания ООО на основании модельного устава;
- государственная регистрация перехода ООО на деятельность на основании модельного устава;
- подача вакансий;
- регистрация или переход на упрощенную систему налогообложения
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- открытие банковского счета.
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Для каких бизнесов заработает
Система е-Предприниматель предложит пользователю наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса – для кафе, салонов красоты, точек продаж, ИТ, а подробный опросник уточнит эти наборы.
Например, вы хотите открыть еще одну кофейню. Для этого в случае аренды или приобретения готового помещения достаточно будет получить услугу по регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности,
– объяснили в министерстве.
Можно также получить услуги представления информации о вакансиях для поиска баристы и открытия банковского счета, если пользователь планирует вести отдельную точку на отдельном счете.
"Раньше для этого нужно было ходить в несколько госучреждений, в частности в Госпродпотребслужбу и ГСЧС, чтобы получить каждую из услуг. И весь процесс занимал от нескольких дней до месяца. Сейчас нужно всего несколько минут и смартфон или ноутбук", – добавили в Минцифре.
После получения услуги все результаты сохраняются на портале Дия. Заполненные заявления о представлении деклараций, отчетов автоматически передаются соответствующим органам государственной власти без вашего дополнительного привлечения.
Какие уже услуги для бизнеса есть в Дии
На портале и в приложении Дия уже доступны услуги для бизнеса, которыми пользуются украинцы. В частности это:
- автоматическая регистрация ФОП и ООО. Заполнение заявления длится 10 минут;
- быстрая регистрация ООО в случае подачи заявления, что соответствует всем условиям;
- уплата налогов онлайн через смартфон;
- еДекларация, что заменяет 374 вида различных разрешительных документов – лицензии, сертификаты, удостоверения, решения, выводы или разрешения;
- еРабота, где можно подать заявление о грантовой программе от правительства;
- справка о доходах;
- строительные онлайн-услуги, позволяющие начать строительство или ввести в эксплуатацию недвижимость;
- Дія.Підпис, что позволяет подписывать документы "одним морганием глазами";
- шеринг документов;
- валидация документов для проверки возраста или имени клиента;
- Дія.QR – QR-коды для предпринимателей.
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