Мінцифра представила новий сервіс на порталі Дія – е-Підприємець. 24 Канал пояснює, як це дає можливість відкрити власну справу онлайн та скільки це займає часу.

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12 червня Мінцифра запустила сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Він об'єднує 10 послуг для бізнесу в одній заяві, які дозволяють відкрити власну справу чи розширити бізнес. Відтепер для цього потрібно всього 15 – 40 хвилин, стверджують у міністерстві.

У Дії вже доступні десятки послуг для підприємців – від найшвидшої автоматичної реєстрації бізнесу до подання декларації. Тепер запускаємо новий революційний сервіс — е-Підприємець. За декілька хвилин можна отримати всі необхідні документи як для відкриття, так і для розвитку наявного бізнесу: оформити ФОП, зареєструвати ТОВ, відкрити рахунок у банку та отримати інші супутні послуги. Ми вже провели успішний бета-тест сервісу, і тепер ним може скористатися кожен чинний чи майбутній підприємець,
– зазначив віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров.

е-Підприємець – це можливість відкрити бізнес "під ключ" без походів до держорганів та годин у чергах, кажуть у Мінцифрі. Можна як запустити новий бізнес з нуля з е-Підприємцем, так і розширити діяльність.

Після авторизації на порталі Дія треба обрати потрібні послуги – одразу всі 10 чи декілька, потрібних вам саме зараз:

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту;
  • державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту;
  • подання вакансій;
  • реєстрація чи перехід на спрощену систему оподаткування
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • відкриття банківського рахунку.

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Система е-Підприємець запропонує користувачу набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори.

Наприклад, ви хочете відкрити ще одну кав’ярню. Для цього в разі оренди чи придбання готового приміщення достатньо буде отримати послугу з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки,
– пояснили у міністерстві.

Можна також отримати послуги подання інформації про вакансії для пошуку баристи та відкриття банківського рахунку, якщо користувач планує вести окрему точку на окремому рахунку.

"Раніше для цього потрібно було ходити в декілька держустанов, зокрема в Держпродспоживслужбу та ДСНС, щоб отримати кожну з послуг. І весь процес займав від кількох днів до місяця. Зараз потрібно всього кілька хвилин і смартфон чи ноутбук", – додали в Мінцифрі.

Після отримання послуги всі результати зберігаються на порталі Дія. Заповнені заяви про подання декларацій, звітів автоматично передаються відповідним органам державної влади без вашого додаткового залучення.

На порталі та у застосунку Дія вже доступні послуги для бізнесу, якими користуються українці. Зокрема це:

  • автоматична реєстрація ФОП та ТОВ. Заповнення заяви триває 10 хвилин;
  • швидка реєстрація ТОВ у разі подання заяви, що відповідає всім умовам;
  • сплата податків онлайн через смартфон;
  • єДекларація, що заміняє 374 види різних дозвільних документів – ліцензії, сертифікати, посвідчення, рішення, висновки або дозволи;
  • єРобота, де можна подати заяву про грантову програму від уряду;
  • довідка про доходи;
  • будівельні онлайн-послуги, що дозволяють почати будівництво чи ввести в експлуатацію нерухомість;
  • Дія.Підпис, що дає змогу підписувати документи "одним кліпанням очима";
  • шеринг документів;
  • валідація документів для перевірки віку або імені клієнта;
  • Дія.QR – QR-коди для підприємців.

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