Мінцифра представила новий сервіс на порталі Дія – е-Підприємець. 24 Канал пояснює, як це дає можливість відкрити власну справу онлайн та скільки це займає часу.
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Відкрити справу за 15 – 40 хвилин
12 червня Мінцифра запустила сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Він об'єднує 10 послуг для бізнесу в одній заяві, які дозволяють відкрити власну справу чи розширити бізнес. Відтепер для цього потрібно всього 15 – 40 хвилин, стверджують у міністерстві.
У Дії вже доступні десятки послуг для підприємців – від найшвидшої автоматичної реєстрації бізнесу до подання декларації. Тепер запускаємо новий революційний сервіс — е-Підприємець. За декілька хвилин можна отримати всі необхідні документи як для відкриття, так і для розвитку наявного бізнесу: оформити ФОП, зареєструвати ТОВ, відкрити рахунок у банку та отримати інші супутні послуги. Ми вже провели успішний бета-тест сервісу, і тепер ним може скористатися кожен чинний чи майбутній підприємець,
– зазначив віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров.
Які послуги надає е-Підприємець
е-Підприємець – це можливість відкрити бізнес "під ключ" без походів до держорганів та годин у чергах, кажуть у Мінцифрі. Можна як запустити новий бізнес з нуля з е-Підприємцем, так і розширити діяльність.
Після авторизації на порталі Дія треба обрати потрібні послуги – одразу всі 10 чи декілька, потрібних вам саме зараз:
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту;
- державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту;
- подання вакансій;
- реєстрація чи перехід на спрощену систему оподаткування
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- відкриття банківського рахунку.
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Для яких бізнесів запрацює
Система е-Підприємець запропонує користувачу набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори.
Наприклад, ви хочете відкрити ще одну кав’ярню. Для цього в разі оренди чи придбання готового приміщення достатньо буде отримати послугу з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки,
– пояснили у міністерстві.
Можна також отримати послуги подання інформації про вакансії для пошуку баристи та відкриття банківського рахунку, якщо користувач планує вести окрему точку на окремому рахунку.
"Раніше для цього потрібно було ходити в декілька держустанов, зокрема в Держпродспоживслужбу та ДСНС, щоб отримати кожну з послуг. І весь процес займав від кількох днів до місяця. Зараз потрібно всього кілька хвилин і смартфон чи ноутбук", – додали в Мінцифрі.
Після отримання послуги всі результати зберігаються на порталі Дія. Заповнені заяви про подання декларацій, звітів автоматично передаються відповідним органам державної влади без вашого додаткового залучення.
Які вже послуги для бізнесу є в Дії
На порталі та у застосунку Дія вже доступні послуги для бізнесу, якими користуються українці. Зокрема це:
- автоматична реєстрація ФОП та ТОВ. Заповнення заяви триває 10 хвилин;
- швидка реєстрація ТОВ у разі подання заяви, що відповідає всім умовам;
- сплата податків онлайн через смартфон;
- єДекларація, що заміняє 374 види різних дозвільних документів – ліцензії, сертифікати, посвідчення, рішення, висновки або дозволи;
- єРобота, де можна подати заяву про грантову програму від уряду;
- довідка про доходи;
- будівельні онлайн-послуги, що дозволяють почати будівництво чи ввести в експлуатацію нерухомість;
- Дія.Підпис, що дає змогу підписувати документи "одним кліпанням очима";
- шеринг документів;
- валідація документів для перевірки віку або імені клієнта;
- Дія.QR – QR-коди для підприємців.
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