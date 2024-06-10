У Міністерстві цифрової трансформації запускають push-сповіщення в Дії для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених. Раніше родичів інформували через смс, чим могли скористатися шахраї та вороги.

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Мінцифри посилює безпеку інформування

Раніше вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї – пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу. Віднині щоб захистити сім'ї полонених від дезінформації, сповіщення з кабінету Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть надходити у Дію.

Тепер коли людина зникає, рідні мають залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У Дію надходять сповіщення про те, що:

заяву підтвердили

до справи додали інформацію

людину звільнили з полону

У Мінцифри зазначають, що якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, – також буде сповіщення в Дії. Родичі будуть отримувати сповіщення від Координаційного штабу в Дію, якщо:

авторизовані в Дії

маєте верифіковану картку платника податків

подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу

Як не стати жертвою шахраїв