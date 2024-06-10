У Міністерстві цифрової трансформації запускають push-сповіщення в Дії для сімей зниклих безвісти осіб, військових та цивільних полонених. Раніше родичів інформували через смс, чим могли скористатися шахраї та вороги.
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Мінцифри посилює безпеку інформування
Раніше вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї – пропонували за гроші "пришвидшити" обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу. Віднині щоб захистити сім'ї полонених від дезінформації, сповіщення з кабінету Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть надходити у Дію.
Тепер коли людина зникає, рідні мають залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У Дію надходять сповіщення про те, що:
- заяву підтвердили
- до справи додали інформацію
- людину звільнили з полону
У Мінцифри зазначають, що якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, – також буде сповіщення в Дії. Родичі будуть отримувати сповіщення від Координаційного штабу в Дію, якщо:
- авторизовані в Дії
- маєте верифіковану картку платника податків
- подавали заяви через Особистий кабінет Координаційного штабу
Як не стати жертвою шахраїв
- У Мінінтеграції раніше розповідали, як не стати жертвою шахраїв. Перш за все, не можна надавати контакти незнайомим особам та заповнювати форми на невідомих сторінках у соцмережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе й потурбувати. Також не можна вірити обіцянкам: незнайомці не будуть шукати ваших рідних чи надавати інші послуги.
- Як зазначили у Координаційному штабі, чимало шахраїв уже перебувають під слідством. В тому числі і завдяки зверненням громадян. Повідомити про шахрайство можна, звернувшись до правоохоронних органів або до Координаційного штабу.
- Пошуками полонених та зниклих безвісти людей займаються професійно та безкоштовно фахівці уповноважених державою органів. Повідомити Національне інформаційне бюро про потрапляння людини у ворожий полон можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером: 16-48 або ж (044) 287-81-65, чи за цим посиланням.