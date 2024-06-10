В Министерстве цифровой трансформации запускают push-оповещение в Дії для семей пропавших без вести лиц, военных и гражданских пленных. Ранее родственников информировали через смс, чем могли воспользоваться мошенники и враги.
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Минцифры усиливает безопасность информирования
Ранее уязвимостью родных пленных и пропавших без вести пользовались мошенники – предлагали за деньги "ускорить" обмен или присылали фейковую информацию, имитируя данные от Координационного штаба. Отныне чтобы защитить семьи пленных от дезинформации, извещения из кабинета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными будут поступать в Дію.
Теперь когда человек исчезает, родные должны оставить заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба. В Дию поступают уведомления о том, что:
- заявление подтвердили
- к делу добавили информацию
- человека освободили из плена
В Минцифры отмечают, что если человек считался пропавшим без вести, а потом удалось подтвердить, что он в плену, – также будет уведомление в Дии. Родственники будут получать уведомления от Координационного штаба в Дию, если:
- авторизованы в Дії
- имеете верифицированную карточку налогоплательщика
- подавали заявления через Личный кабинет Координационного штаба
Как не стать жертвой мошенников
- В Мининтеграции ранее рассказывали, как не стать жертвой мошенников. Прежде всего, нельзя предоставлять контакты незнакомым лицам и заполнять формы на неизвестных страницах в соцсетях, мессенджерах или на сайтах. Если злоумышленник не знает о вас, он не сможет и побеспокоить. Также нельзя верить обещаниям: незнакомцы не будут искать ваших родных или предоставлять другие услуги.
- Как отметили в Координационном штабе, немало мошенников уже находятся под следствием. В том числе и благодаря обращениям граждан. Сообщить о мошенничестве можно, обратившись в правоохранительные органы или в Координационный штаб.
- Поисками пленных и пропавших без вести людей занимаются профессионально и бесплатно специалисты уполномоченных государством органов. Сообщить Национальное информационное бюро о попадании человека во вражеский плен можно, позвонив на горячую линию по телефону: 16-48 или же (044) 287-81-65, или по этой ссылке.