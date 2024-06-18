Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що послуга е-бронювання в Дії з'явиться вже за кілька тижнів.
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Скоро запрацює е-бронювання в Дії
На Powerup Ukraine conference у Києві 18 червня Федоров розповів, що під час повномасштабної війни було "важко знайти баланс, але ми це зробили".
За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний,
– сказав він.
Як працюватиме е-бронювання
- Спершу Міністерство економіки через Дію має сформувати Єдиний перелік державних органів, які можуть бронювати працівників.
- Далі керівники цих підприємств чи установ подаватимуть через застосунок списки працівників для бронювання.
- Після перевірки даних про військовий облік і офіційне працевлаштування Мінекономіки ухвалюватиме рішення, чи підтверджувати бронь.
- У випадку позитивного рішення людина зможе отримати витяг – документ, який підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований має особисто подати заяву через Дію.